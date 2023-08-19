Министр Лавров признал полный провал

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что перспектив переговоров между Западом и Россией на данный момент нет.

А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами.

Лавров также оценил роль ядерного оружия в безопасности страны. Глава МИД подчеркнул, что в контексте сдерживания обладание ядерным оружием на сегодняшний день является единственным ответом на внешние угрозы безопасности России.

Вообще ядерное оружие как единственный аргумент - это провал внешней политики. Зачем вообще тогда МИД РФ? Визы выдавать? Так с этим в Италии, например, МВД справляется...

Может, направление работников МИД в строевые части несколько усилит их мотивацию по основной деятельности?

А.Б.