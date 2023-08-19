Армейский смартфон: дорогой и не работает

Новость, звучащая как анекдот. К концу 2023 года или началу 2024 года в России может появиться отечественный смартфон, который полностью заменит функции иностранных смартфонов. Об этом заявил заместитель руководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, полковник Николай Лишин, передает ТАСС.
Он указал, что на форуме «Армия-2023» уже есть ряд отечественных смартфонов, но их нужно немного доработать.
Лишин отметил, что у существующих устройств пока нет банковских приложений и возможности работать с навигацией. Однако базовый функционал присутствует — можно делать звонки, пользоваться мессенджерами...
«Я думаю, такой смартфон будет, конечно, дешевле топовых моделей Apple, но может быть чуть дороже, чем простые модели Samsung», — заявил Лишин.
Может, начать с отечественных пэйджеров? Помнимте, были такие "чудеса техники", вымершие как мамонты...
Вот и сейчас, к концу эры смартфонов, наши наконец решили создать отечественный. Видимо, для музеев...
А.Б.
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Жужж написал 19.08.2023 11:03
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 19.08.2023 10:30
тальное прикупим через Буркина-Фасо или даст Китай!И будет первый рашист
ский смартфон не хуже чем у Димы Менделя айфон который ему когда-то пода
рили друзья, но он не посчитал это взяткой!
Печальнее другое:Кремль объявил о новом достижении воровской экономики:
подорожает сильно все, потому,что трудно ремонтировать импортное оборудо
вание, в том числе яйца!Оказывается,за 30 лет разгула путиномики российские
петухи все стали пидарастами и курочки несут бесплодные яйца, поэтому Кре
мль вынужден закупать импортные яйца для воспроизводства племени кур.