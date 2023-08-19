Армейский смартфон: дорогой и не работает

Новость, звучащая как анекдот. К концу 2023 года или началу 2024 года в России может появиться отечественный смартфон, который полностью заменит функции иностранных смартфонов. Об этом заявил заместитель руководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, полковник Николай Лишин, передает ТАСС.

Он указал, что на форуме «Армия-2023» уже есть ряд отечественных смартфонов, но их нужно немного доработать.

Лишин отметил, что у существующих устройств пока нет банковских приложений и возможности работать с навигацией. Однако базовый функционал присутствует — можно делать звонки, пользоваться мессенджерами...

«Я думаю, такой смартфон будет, конечно, дешевле топовых моделей Apple, но может быть чуть дороже, чем простые модели Samsung», — заявил Лишин.

Может, начать с отечественных пэйджеров? Помнимте, были такие "чудеса техники", вымершие как мамонты...

Вот и сейчас, к концу эры смартфонов, наши наконец решили создать отечественный. Видимо, для музеев...

А.Б.