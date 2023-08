Дебилы у власти и около

Властные дураки как бы уже давно не удивляют, но и не обращать на них внимание трудно.

Начну с украинских.

1

На Украине в области болтовни пытается всех переболтать глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, который доболтался до того, что в интервью агентству Reuters 14 июля заявил, что Украина получает информацию, в том числе, от источников, близких к президенту РФ: «У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Путину). Поэтому мы обычно знаем, что происходит».

Наверное, не только я удивился тому, что начальник разведки Украины кретин до эдакой степени, - ведь его болтовня это всё равно, как если бы Берия во время войны хвастался зарубежным СМИ, что у него есть источник, близкий к Гитлеру.

Видимо Буданову кто-то сказал, что так нельзя, и бедный дебил в интервью уже болгарскому изданию bTV 6 августа пытался «оправдаться», что типа его целью его болтовни было парализовать работу Путина: типа из-за этих его слов «дураки» в Кремле: «Начали проверять всех, кто имеет родственников, контакты, близких на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у всех».

Молодец, оправдался!

И на этом ему надо было бы закрыть рот, а Буданов продолжил брехать о том, что в Кремле, якобы, посадили 3 человек и еще 31 уволили, а большой процент «попал под определенное давление». А откуда он это узнал, ведь в прессе об этом не сообщалось?

То есть, если бы эта брехня про реакцию Кремля на его болтовню была правдой, то получается, что Буданов снова как бы сообщил Кремлю, что принятые охраной Кремля меры ничего не дали – Буданов типа по-прежнему имеет осведомителей возле артистов в роли путина, которые сообщили ему, сколько в окружении путина уволено украинцев. Получается, что начальник ГУР Минобороны Украины опять сдал разведчиков Украины.

2

Увидел сообщение, что 6 августа Главнокомандующий Залужный поздравил боевых «побратимов» с Днем Воздушных Сил Украины. Просто в голову не приходит, какой бы ещё главнокомандующий в мировой истории объявлял себя побратимами с теми, кто реально ведут бои с риском для жизни? Ведь побратимство – это братство по оружию, но у лётчиков конец боя - если они вернутся в живых из боевого вылета на аэродром, а Залужный пасть захлопнул – и бой закончил. А раз у них такое разное оружие, то как их считать побратимами?

Правда, когда с контрнаступлением обосрался, то тут и отлавливающих дезертиров работников военкоматов начнёшь считать побратимами.

А теперь об отечественных.

3

Вот кремлёвский кретин Песков выдал 5 августа той же американской The New York Times: «Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». Правда, потом Песков начал оправдываться типа его слова были переданы некорректно: «Абсолютно журналист The New York Times некорректно это передаёт (https://t.me/brieflite/729). Был вопрос с его стороны про выборы и про то, кто будет избираться. Ответ был следующим: уровень консолидации общества вокруг президента абсолютно беспрецедентный и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что, если Путин будет выдвигаться, он будет переизбран с огромным преимуществом, никаких сомнений нет. Но выборы являются демократией, сам президент об этом говорил в своём Послании. Хотя, с другой стороны, они стоят больших денег, ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом. Вот, о чём шла речь. А <опубликованная цитата> — это, конечно, неправильная передача».

Во-первых, кто тебя, кретина, вообще за язык тянул? Ведь если выбора на выборах нет, то зачем на голосование ходить? Тогда участвуют в выборах только идиоты, и далеко не все граждане из тех, которые в выборах раньше участвовали, теперь согласятся быть идиотами до такой степени.

Во-вторых, молчал бы идиот о «консолидации»! Такой консолидации общества, как вокруг КПСС, вообще в мире не было. Даже без того фашистского террора, который в нынешней России установлен. А что толку?

4

Помимо Пескова, отдам должное и Заместителю Председателя Государственной Думы П.О. Толстому. Тот тоже не скупится на интервью помянутой газете:

«New York Times: Сидя в кафе с видом на Патриаршие пруды в одном из самых оживленных районов в центре Москвы, Петр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы и прямой потомок великого писателя Льва Толстого, излучал уверенность, когда богатая толпа ела большие крабовые клешни и другие деликатесы. Когда я спросил его, как Россия собирается оплачивать длительные военные действия, он ответил: «Мы оплачиваем все это за счет продаж нефти в Европу через Индию». Это была бравада, но в ней была доля правды. Россия быстро приспособилась к потере европейских рынков за счет продажи нефти в Азию, а Индия продает часть нефти в Европу в переработанном виде. «У нас другие ценности, — сказал Толстой. «Для россиян свобода и экономические факторы вторичны по отношению к целостности нашего государства и защите Русского мира».

Опять же напомню, что не только евреи развалили Советский Союз, как об этом хвастался в своё время Эхуд Ольмерт, но и русские, причём, русские в первых рядах разваливали свою Родину – СССР в 90-х прошлого века. Точно так же разваливали, как и дворяне, типа этого Толстого, своей тупостью, трусостью и подлостью разваливали Императорскую Россию.

Ладно.

5

Тут мне фашистские холуи в споре сунули «факт» пятилетней давности: «За 17 лет Путин увеличил бюджет России в 23 раза, военные расходы — в 30 раз, ВВП — в 13 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-ое место)». «Двадцать три раза», «на шестое место» – охренеть какие достижения!

Но по Валовому внутреннему продукту (ВВП) не «воще», а на душу населения, Россия не на шестом и даже не на шестнадцатом месте, а на шестидесятом! Впереди даже Румыния. Мало этого, ведь даже эти деньги вместо того, чтобы возродить загубленные отрасли промышленности России, были выведены за рубеж и там сейчас конфискуются для покрытия военных потерь Украины и Запада.

Кроме этого, бюджет в 2001 году в долларах – 328 миллиардов долларов, в 2018 – 1631 миллиард – это всего в 5 раз больше, а не в 23 раза, да и то, за этот период покупательная способность доллара стала 0,66 от его способности в 2001 году. Таким образом бюджет 2018 года надо скорректировать на этот коэффициент, получится, что по покупательной способности бюджет России в 2018 году надо оценивать в 1076 миллиарда долларов. И остаётся вопрос, сколько в этом числе трудов властных фашистов России, а сколько рост цен на энергоносители? Цена на нефть в 2001 году – 24 доллара, а в 2018 – 71 доллар за баррель, а половина доходов бюджета – поступления от доходов от продажи энергоносителей. И если бы и в 2018 году цена оставалась на уровне 24 доллара, то бюджет бы был 716 миллиардов долларов - увеличение всего в 2,2 раза или годовой рост в среднем на 4,5%. У того же социалистического Вьетнама за это период ВВП увеличился в 11 раз.

6

Кстати, мои расчёты подтвердили и расчёты, выполненные на основе американских данных, о которых сообщает Telegram (не буду брать в курсив):

«России не впервой жить в условиях санкций. СССР из них не вылезал (https://histrf.ru/read/articles/istoriia-zapadnykh-sanktsii-protiv-sssr), причём особенно жёсткими они были после победы революции. Но если экономика РФ уже 10 лет топчется на месте (рост ВВП с 2013 г. по 2022 г. – всего 7%), то у Советов рост был более впечатляющим.

С 1913 по 1985 гг. среднедушевой ВВП СССР рос в 1,5 раза быстрее американского, подсчитало «Равенство» по данным (https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020?lang=en) Гронингенского центра роста и развития и МВФ. При этом Россия потеряла из-за 3 разрушительных войн или восстановления после них 23 года развития, тогда как США только наживались. Если бы не войны, то советский уровень жизни мог стать к 1990 г. не 41% от американского, а 69%.

Отношение ВВП по ППС на д.н. в ценах 2021 г. у СССР к США, %

1913 – 31% (европейская часть РИ)

1923 – 14%

1939 – 44%

1945 – 25%

1985 – 45%

1990 – 41%

России к США

1990 – 54%

2000 – 30%

2013 – 48%

2022 – 45%

СССР демонстрировал не только рост, но и социальный прогресс. Если в 1905 г. в России, по данным (https://wid.world/world/#sptinc_p90p100_z/US;WO;RU/last/eu/k/p/yearly/s/false/19.7595/80/curve/false/country) WID, доход выходца из 10% самых богатых превышал доход представителя менее богатой половины населения в 16 раз, то в 1928 г. разница была 4,3 раза (сейчас разница вновь в 16 раз). Плановое социалистическое хозяйство дало мощный импульс всестороннему развитию человека, став укором мировому капитализму с его погоней за наживой меньшинства за счет большинства».

7

А тут, как сообщает РБК, пожаловался министр МВД России: ««В правоохранительных органах критически не хватает сотрудников», - заявил глава ведомства Владимир Колокольцев: «Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация». Надо же! Ведь Россия является лидером по количеству полицейских (https://t.me/rusbrief/144294) на душу населения. Сейчас на 100 тысяч граждан России приходится 643 сотрудника МВД. Для сравнения, в Китае, Индии и США этот показатель составляет 120, 128 и 256 человек. Понятное дело - в Китае, Индии и США не требуется охранять от народа такую сволочь, какую в России охраняет полиция.