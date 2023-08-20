Первая лунная катастрофа за полвека - наша!

Вчера госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация — сбой не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.
Специалисты, правда, поголовно все анонимно, сообщают для СМИ, что тормозной импульс был задан станции для того, чтобы приблизить момент удачной посадки. Однако двигательная установка отработала импульс в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция могла выйти на незамкнутую орбиту снижения - то есть упасть.
Отсутствие связи с аппаратом говорит о том, что скорее всего, он потерян.
«Луна-25» - это первый за полвека лунный проект России. Ожидаемо проблемный. Понятно, что советские специалисты, работавшие в лунной программе, если и живы, то глубокие старики. А новое поколение, "путинские соколы", так сказать... По другой части специалисты.
Сейчас молчат, какая сумма из российского бюджета свалилась на спутник земли, но комиссию туда не пошлешь, если что украдено, то все автоматически списалось.
Буквально на днях руководитель НАСА заявил, что США не рассматривают больше Россию как конкурента в космосе.
"Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем", - сказал Нельсон на пресс-брифинге, посвященном подготовке НАСА к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии "Артемида-2".
Нельсон вместе с тем пожелал успеха миссии российской автоматической станции "Луна-25": "Мы желаем им всего хорошего", - сказал глава НАСА.
Не правда ли, сегодня звучит вполне издевательски...
Хотя кое кого на Луну запустить бы стоило - вот всех руководителей Роскосмоса последних лет. Личным, так сказать, примером.
А.Б.
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ли в происходящем большевики, написал 20.08.2023 10:22
Хороший Путин объявил русских разделенным народом и провозгласил не только свое право, но и свою священную обязанность защищать по всему миру не только граждан России, а этнических русских, русскоязычных, а в дальнейших интерпретациях и всех потомков граждан СССР и Российской империи. Именно подобная идея лежала в основе внешней политики гитлеровского рейха, приведшей ко Второй мировой войне.
В плане реализации концепции "Русского мира" была поставлена следующая после аннексии Крыма практическая задача – возвращение несправедливо переданной Украине большевиками (бог им судья) Новороссии. Противники проекта были объявлены национал-предателями (еще одна калька с политического немецкого 30-х годов прошлого века). До 18 марта блокирование европейского выбора Украины было целью, аннексия Крыма – одним из инструментов ее достижения. После 18 марта собирание русских земель, "крыминализация" всего пространства бывшего Советского Союза или даже Российской империи становилась по замыслу кремлевских мифотворцев и мордоделов мистической сверхцелью и высшим смыслом существования вставшего, наконец, с колен и обретшего достойную национальную идею русского этноса. А заодно и легитимизацией пожизненного правления березопомазанника.
Прошло четыре с лишним года. Какова судьба путинского фашистского проекта "Русского мира"? Он оглушительно провалился прежде всего в Украине и, что самое главное, в умах и сердцах ее русских граждан. Выяснилось, что в десяти из двенадцати зачисленных в Новороссию областей не нашлось даже достаточного количества статистов для организации регулярных массовок с хоругвями и путинскими иконами. В двух областях в нескольких городах удалось закрепиться вооруженной до зубов разношерстной компании профессиональных диверсантов, приезжих дегенератов-моторыл, десятников МММ, фашистов РНЕ, ряженых казаков, ветеранов 35-летней афгано-кавказской колониальной войны. Для того чтобы их не вышибли из Донбасса, необходимо постоянное присутствие там частей регулярной российской армии с купленными в военторгах танками, БТР, установками "Град", "Ураган", "Торнадо", ЗРК "Бук". Проект лучезарной "Новороссии" скукожился до бандитского огрызка Лугандонии.
Фундаментальной политической слабостью этого движения "доведенных до отчаяния коренных жителей", отличавшей его от любого другого сепаратистского проекта в мире, было отсутствие в нем органики, неспособность внятно артикулировать ни причины своего "отчаяния", ни цели своего "протеста".
Русские в Украине в своем подавляющем большинстве отвергли мифологемы "Новороссии" и "Русского мира" и остались лояльными гражданами украинского государства и сторонниками его европейского выбора. Путин попытался развязать этнический конфликт, а получил мировоззренческий между наследниками Киевской Руси и Золотой Орды. Кремлевская агрессия в Украине захлебнулась и Украина окончательно освободилась от господства Московии.
Но не смогли "вставшие с колен" себе в этом признаться и обвинили в своем поражении проклятых пиндосов. Опьяненным бешеными деньгами выходцам из питерской подворотни и их постинтеллигентной обслуге захотелось как пушкинской старухе еще и "геополитического величия" для себя и своих династий здесь и сейчас.
И потребовали они у американской золотой рыбки не только статуса богатейших людей Запада, но и новой "ялтинской сделки", признающей их властелинами полмира и закрепляющей в их владении целые народы и государства.
Да и готовы были США молчаливо предоставить своим деловым партнерам, вложившим в американскую экономику триллион долларов, "ялтинский статус".
Сказал же Обама в своем скандальном интервью (журналу "Atlantic") примерно следующее: "Русские хотят изнасиловать Украину больше, чем мы хотим ее защитить, и мы ничего не можем с этим поделать".
Жужж написал 20.08.2023 10:05
А это как всегда. Главное освоение всего нового. Хоть космоса хоть вооружений хоть нанологий.
Своровали и ищи теперь деньги на луне.
"за измену Родине". написал 20.08.2023 10:04
Truf написал 20.08.2023 09:19