Первая лунная катастрофа за полвека - наша!

Вчера госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация — сбой не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

Специалисты, правда, поголовно все анонимно, сообщают для СМИ, что тормозной импульс был задан станции для того, чтобы приблизить момент удачной посадки. Однако двигательная установка отработала импульс в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция могла выйти на незамкнутую орбиту снижения - то есть упасть.

Отсутствие связи с аппаратом говорит о том, что скорее всего, он потерян.

«Луна-25» - это первый за полвека лунный проект России. Ожидаемо проблемный. Понятно, что советские специалисты, работавшие в лунной программе, если и живы, то глубокие старики. А новое поколение, "путинские соколы", так сказать... По другой части специалисты.

Сейчас молчат, какая сумма из российского бюджета свалилась на спутник земли, но комиссию туда не пошлешь, если что украдено, то все автоматически списалось.

Буквально на днях руководитель НАСА заявил, что США не рассматривают больше Россию как конкурента в космосе.

"Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем", - сказал Нельсон на пресс-брифинге, посвященном подготовке НАСА к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии "Артемида-2".

Нельсон вместе с тем пожелал успеха миссии российской автоматической станции "Луна-25": "Мы желаем им всего хорошего", - сказал глава НАСА.

Не правда ли, сегодня звучит вполне издевательски...

Хотя кое кого на Луну запустить бы стоило - вот всех руководителей Роскосмоса последних лет. Личным, так сказать, примером.

А.Б.