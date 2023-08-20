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Московский листок

Украина призналась в организации терактов силами спецслужб

Опубликовано 20.08.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украина призналась в организации терактов силами спецслужб

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что лично он и его сотрудники организовали теракты на Крымском мосту. По его словам, он придумал, как незаметно начинить фуру взрывчаткой в 2022 году. Через восемь месяцев после первой атаки Малюк смотрел, как надводные дроны по его указанию подрывают Крымский мост.

Я уже писал и говорил, что Украина фактически признается в организации терактов, а коллективный Запад не видит ничего плохого в том, чтобы снабжать оружием террористический режим.

И вот - детали.

«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — заявил глава СБУ.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей! Россияне «закрыли» 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — с улыбкой рассказывает Малюк.

Жертвами теракта стали пять человек: водитель фуры и ехавшие за ним четыре человека. Дальнобойщик Махир Юсубов должен был перевезти груз из Армавира в Симферополь, он ничего не знал о предстоящем теракте.

Любой, кто организовал бы подобный теракт, был бы объявлен особо опасным террористом всеми спецслужбами мира - кроме главы СБУ!

Украинцы создали морские дроны-камикадзе.

Беспилотники решили испытать на кораблях Черноморского флота в октябре 2022 года. Тогда СБУ поняла, что дроны не могут потопить большие суда, то есть непригодны для военных спецопераций.

Но для террористических задач - пригодны вполне.

Жертвами второй террористической атаки на мост стала семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь была госпитализирована.

Естественно, что о "спецоперациях" СБУ были проинформированы руководители украинского государства, включая президента Зеленского.

И ничего! Оказывается, так можно!

 А.Б.



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