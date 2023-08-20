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Московский листок

Картинки с выставки в Чернигове написаны кровью

Опубликовано 20.08.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Картинки с выставки в Чернигове написаны кровью

7 погибших, один из которых ребёнок, и 119 раненых.

СМИ пишут, что ракета попала в театр, где сегодня проводили выставку-демонстрацию дронов. Мероприятие было объявлено заранее.

Причём, появилось заявление местных властей, что выставка дронов проводилась без согласования с муниципалитетом.

Зеленский пообещал «ощутимый ответ» РФ за удар по Чернигову.

Тем временем во Львове пропала гуманитарная помощь Украине из США на 34 миллиона гривен.

Отмечается, что груз привезли на пункт пропуска через польско-украинскую границу, где его зарегистрировали польские таможенники. Однако затем груз распломбировали и часть вещей оказалась во Львове на складе, а остальное просто исчезло.

По версии Ганны Маляр - это оккупанты украли 653 фуры с гуманитаркой. Ещё раз: оккупанты во Львове...

Хотелось бы узнать - кто во Львове оккупанты? И украдут ли в России что-нибудь сопоставимое в качестве "ощутимого ответа"?

А.Б.



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