Турция вооружает Казахстан под "второй фронт"?

Как-то в последнее время ушла в тень тема перевооружения казахстанской армии турецкой техникой.

Официально казахстанские власти начали отрицать факт приобретения 834 бронеавтомобилей ARMA у турецкой компании Otokar на сумму в $4.4 миллиарда или 2 триллиона тенге, хотя еще, начиная с 2021 и в особенности в 2022-м, эти планы обсуждались профильными ведомствами правительства и заявка еще не снята с повестки, как и проект строительства завода по их сборке.

И как же тогда расценивать заявление замглавы военного ведомства РК Султана Камалединова, сделанное в конце прошлого года, о том, что Астана рассматривает вопрос о закупке тех самых броневиков? При этом он сослался на президента страны, выпустившего указ о формировании Сил специальных операций, на оснащение которых и должна пойти данная бронетехника.

Но поражают своими масштабами и другие проекты, которые показывают не только детали перевооружения, но и размах интеграции и кооперации ВПК двух стран.

Стоило бы напомнить, что незадолго до спецоперации на Украине весь мир обсуждал другую операцию, которую, правда, проводила не одна Россия, а страны СНГ - были остановлены погромы и в кресло главы государства усадили господина Токаева. Который немедленно стал укреплять оборону страны - интересно, от кого? Точно не от НАТО...

Это Россия может ввести войска, а выполнив задачу, вывести. НАТО еще ни разу не уходило, куда раз вошло...

А.Б.