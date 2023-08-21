Не бабье это дело!

Писать о космических достижениях рука не поднимется и, конечно, не в женщинах тут дело.

Итак, 23 августа будет 84 года подписания договора о ненападении между СССР и Германией, часто называемого «пактом Молотова-Риббентропа», думаю, что возбудится весь интеллигентствующий бомонд. Поэтому и я дам кое-что в тему.

Из всех либеральных журналистов я не то, что с уважением, а с некоторым удивлением воспринимал ярую либералку Ю. Латынину за то, что она описывала научно-технические вопросы вразрез с общим мнением. Она суть этих вопросов явно не понимала, но то, что она шла поперёк толпы – уже что-то. Это было особенно удивительно для толпы пишущих либералов, реально не разбирающихся ни в чём мало-мальски сложном и способных только повторять мнение авторитетов.

Но вот списал из интернета разочаровавший меня кусочек из интервью Латыниной на военную, даже военно-политическую тему, и понял, что расхожую истину о том, что даже с самой красивой женщины нельзя снять больше, чем с неё можно снять, опровергнуть невозможно. В этом интервью Латынина ещё и похвасталась, что он типа историк, а потом вдруг взяла и глубокомысленно заявила, что в советской историографии из Второй мировой войны специально выделена Великая отечественная война, «чтобы люди забыли, что первые полтора года этой войны Сталин воевал на стороне Гитлера» https://dzen.ru/b/ZLmNLthNcDfU9nYn.

Таким, тупо-наглым заявлениям просто поражаешься!

Ну, смотрите. В период с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года СССР имел три военных конфликта. Во-первых, воевал с союзницей Гитлера по «оси Рим-Берлин-Токио», Японией, - перемирие было заключено только 15 сентября 1939 года. Воевал с Финляндией – с будущей союзницей Гитлера в войне с СССР.

И, наконец, ввёл войска на определённые ему мировым сообществом («линией Керзона») территории западных Украины и Белоруссии, которые в 1920 году были оккупированы Польшей. Но поскольку кое-какие уже брошенные командованием и правительством Польши остатки убегавших в Румынию польских войск оказывали сопротивление Красной Армии, то это тоже надо считать войной. Но, опять-таки, Польша была союзницей Гитлера по захвату территорий Чехословакии в 1938 году.

Ещё, повторю специально для напыщенных дур, хотя ввиду их подлости им это вряд ли поможет, – Польша была союзницей Гитлера до весны 1939 года, и все три конфликта начала Второй мировой войны Сталин имел с настоящим, прошлым и будущим союзниками Гитлера.

Так, где и когда СССР сделал хотя бы выстрел на стороне Гитлера?

Причём, даже если смотреть на историю вскользь, как смотрят верхогляды, то в эти почти два года Второй мировой войны Гитлер изо всех сил перевооружал СССР, поставляя оружие, станки для производства оружия и лицензии для производства оружия.

Немецкий генерал Б. Мюллер-Гиллебранд, отвечавший за комплектацию и снабжение немецкой арии, пишет: «Так, в счет ответных поставок были переданы находившийся на оснащении тяжелый крейсер «Лютцов», корабельное вооружение, образцы тяжелой артиллерийской техники и танков, а также важные лицензии. 30 марта 1940 г. Гитлер отдал распоряжение о предпочтительном осуществлении этих поставок, к чему, однако, отдельные виды вооруженных сил ввиду испытываемых ими трудностей в области вооружений приступили без должной энергии», – видимо чувствовали, что до добра эти поставки оружия в СССР не доведут.

К примеру, немцами поставлялись в СССР перископы для советских подводных лодок; советский пикирующий бомбардировщик Пе-2 это изготавливаемый по лицензии немецкий истребитель-бомбардировщик Ме-110, а помянутый генералом тяжёлый крейсер «Петропавловск» (бывший «Лютцов») при защите Ленинграда и при прорыве блокады из своих 203-мм орудий главного калибра, расстреляв стволы, выпустил по немцам 1946 штук 122-кг снарядов. (А собственно советские линкоры не расстреляли по немцам и по боекомплекту, и за всю войну выпустили по немцам почти в два раза меньше снарядов главного калибра).

Ещё момент. В начале Второй мировой войны у тех же финнов во время Советско-Финляндской войны с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года фактическими союзниками были Великобритания и Франция, мало этого, эти страны не только поставляли оружие Финляндии, но уже и перегнали свои бомбардировщики на Ближний Восток, чтобы бомбить советский Баку. Не успели, финны сдались. Ну и поскольку Гитлер был в состоянии войны с этими, готовившимися напасть на СССР, Великобританией и Францией, то что получается? Получается, что это Гитлер «первые полтора года этой войны воевал на стороне» Сталина.

А как иначе?

Причём, это заявление Латыниной особенно по-идиотски выглядит если вникнуть в суть причин Второй мировой войны в Европе и посмотреть на соотношение сил.

Да, гражданам России сейчас запрещено читать работу Гитлера «Майн кампф», но Латынина наверняка хотя бы пробовала это делать, раз называет себя историком. А ведь до сентября 1939 года Гитлера во всём мире считали выдающимся политиком, уважаемым во всём западном мире (в США его назвали человеком года). И эта его, написанная ещё в 1924 году книга была издана миллионными тиражами и переведена на все основные языки мира, посему её обязательно читали все политики и публицисты мира. Была она переведена на русский язык и издана в СССР. Тогда в правительстве СССР тоже было много евреев, но Сталин не давал делать из граждан СССР идиотов.

И написанная Гитлером «Майн кампф» была так популярна потому, что была написана умным человеком, хотя и совершившим глобальную, трагическую для себя и немцев ошибку. Так вот, этот умный человек открыто писал, что для обеспечения будущих поколений немцев, для обеспечения немецкого народа жизненным пространством:

«Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет тому назад.

Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определённо указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе.

Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».

Вот так, прямо и без каких-либо сомнений.

Причём, Гитлер в том далёком 1924 году, когда вся Германия была отчаянно коммунистической и посему союзной СССР, выбрал Россию целью завоевания не потому, что не любил русских – нет. Гитлер, как и Карл Маркс, оценивая всего лишь русское дворянство и интеллигенцию, нас, русских, просто презирал. Интеллигенция и дворянство России и тогда это заслужили полностью, и сегодня интеллигенция России ничего, кроме ненависти и презерения, больше не заслуживает.

Но главное то, что Гитлер в той 600-страничной книге за 10 лет до своего прихода к власти сделал подробный, формально логичный анализ того, почему надо прекратить «германское стремление на юг и на запад Европы» и готовиться к войне с Россией. И Гитлер, повторю, объяснил это настолько логично, что немецкий народ согласился в ещё одной войне пролить свою кровь за будущее своих детей, а весь «цивилизованный» Запад – те же Великобритания, Франция и США, ненавидевший и строй, и власть СССР, - автоматически становился союзником Гитлера.

Гитлер считал, что Франция была врагом Германии только потому, что французы ненавидели немцев, но победа над Францией для Германии никаких территориальных проблем не решала. Да, могли быть как-то решены проблемы безопасности, однако французы были бессильны без Великобритании, посему на самом деле Франция даже в качестве врага большой угрозы не представляла.

И то, что целью всей своей внешней политики Гитлер ставил союз с Великобританией была просто логикой. Гитлер писал:

«...Только с этой точки зрения нам надо было оценивать в свое время степень пригодности всех тех союзов, которые заключала Германия.

Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России. Немецкий меч должен завоевать землю немецкому плугу и обеспечить хлеб насущный немецкой нации.

Для такой политики мы могли найти в Европе только одного союзника: Англию. Только в союзе с Англией, прикрывающей наш тыл, мы могли бы начать новый великий германский поход.

Никакие жертвы не должны показаться нам слишком большими, чтобы добиться благосклонности Англии. Мы должны отказаться от колоний и от позиций морской державы и тем самым избавить английскую промышленность от необходимости конкуренции с нами».

И когда Гитлер в 1934 году пришёл к власти в Германии, СССР официально запросил Германию, сделали ли немцы цели Гитлера завоевать СССР своими целями, и немцы… честно промолчали. Для СССР всё стало понятно, и вся довоенная внешняя политика СССР был направлена на организацию военного союза против планов Гитлера. И всё напрасно! Запад союз с Гитлером ценил и не собирался от него отказываться для защиты СССР, особенно, когда увидел, что Гитлер начал развивать экономику Германии темпами, сравнимыми только с темпами развития экономики СССР. Запад из этого сделал вывод, что война Гитлера со Сталиным будет победной для Гитлера.

Смотрите, СССР делал всё, чтобы заключить военный союз с Великобританией, и со своей стороны готов был для этого на всё, но Правительство англичан даже видя, что немцы таки нападут на Польшу, нагло, практически в открытую отказывалось создавать с СССР оборонительный союз.

Вы будете удивлены, но требовали заключить военный союз с СССР даже британские генералы. 16 мая 1939 г. начальники штабов трех видов Вооруженных сил Англии предоставили правительству меморандум, в котором говорилось, что соглашения о взаимной помощи между Великобританией, Францией и Советским Союзом «будут представлять собой солидный фронт внушительной силы против агрессии». Если же такие соглашения не будут заключены, то это окажется «дипломатическим поражением, которое повлечет за собой серьезные военные последствия». Ну, а если бы, отвергая союз с Россией, подчеркивалось в меморандуме, Великобритания толкнула СССР на соглашение с Германией, «то мы совершили бы огромную ошибку жизненной важности» - предупреждали генералы.

Однако министр иностранных дел Великобритании, лорд Галифакс заявил на этом заседании с генералами, что политические аргументы против пакта с СССР более существенны, чем военные соображения в пользу пакта. Ну и премьер-министр Великобритании, Н. Чемберлен заявил, что он «скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами».

Боясь общественного мнения, переговоры с СССР англичане начали, но как! Скажем, после того, как с середины июня переговоры были переведены из Лондона в Москву, советскую сторону представлял в переговорах сам официальный глава СССР, Председатель Совнаркома и нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов. И советское руководство пригласило в Москву для участия в переговорах даже не премьера, а всего лишь министра иностранных дел Великобритании, Галифакса, но это было отклонено с ремаркой Н. Чемберлена: визит в Москву британского министра «был бы унизительным». Заметим, что не только Галифакс, но и сам Чемберлен трижды летал в Германию на встречу с Гитлером – это не было для них унизительным. Англичане прислали в Москву мелких чиновников, не имевших прав ничего подписывать и с явным заданием тянуть время.

Что касается Франции, то Францию ещё в 1934 году удалось вовлечь в военный союз с СССР, но только по защите Чехословакии, да и то, когда пришло время защищать Чехословакию, французы мало того, что отказались это делать, а наоборот - в 1938 году в Мюнхене вместе с Великобританией стали фактическими участниками агрессии Гитлера, заставив Чехословакию отказаться от союза с СССР и сдаться немцам и полякам. (Немцы тогда захватили у Чехословакии Судеты, а поляки - Тешинскую область).

Что касается поляков, то поляки категорически отказывались от любого союза с СССР! Имея одну из самых сильных армий в Европе (так тогда все считали), поляки в отношении СССР имели планы, аналогичные планам Гитлера, и ожидали только случая напасть на СССР с целью захвата новых территорий «от моря до моря», то есть от Балтики до Черного моря. В 1938 году, всего за год до начала Второй мировой войны, польский Главный штаб докладывал о целях подготовки армии Польши: «Расчленение России лежит в основе польской политики на востоке... Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна оставаться пассивной в этот знаменательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно... Главная цель — ослабление и разгром России».

Таким образом, Великобритания, Франция и Польша, вместе о своими сателлитами на начало Второй мировой войны были союзники Гитлера, и то, что Гитлер на них напал, было следствием выдающейся, творческой политической работы Советского Правительства.

Да, Гитлер не ожидал, что его как бы уже испытанные союзники – Англия, Франция и Польша, - начнут войну против него и ему придётся начать войну не с бомбёжек Москвы, а с бомбёжек Лондона. Но ошибки Гитлера не умаляют заслуг Сталина - найдите ещё пример в истории, в котором главный враг, перед началом войны с тобою, начал бы войну против своих союзников. Нашли?

С какой стороны ни глянь, а это ведь Гитлер почти два года воевал на стороне Сталина, причём, не имея планов строить тысячелетний Рейх на территориях Франции, Великобритании и Польши. С точки зрения своих настоящих целей Гитлер воевал с Великобританией и Францией неизвестно зачем. А вот с точки зрения целей Сталина, Гитлер воевал чтобы заставить Великобританию, Польшу и Францию стать-таки военными союзниками СССР! Гитлер бил эти страны не потому, что ему нужна была победа над ними, а потому, что эти страны не хотели участвовать в защите СССР, в защите Сталина!

В итоге, хотя от большинства нынешних мужиков-историков тоже ничего умного ожидать не приходится, но, как видите, военно-политические вопросы – это явно не бабьего ума дело.