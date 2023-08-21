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Московский листок

Разоблачили заведующую сельским детсадом

Опубликовано 21.08.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Разоблачили заведующую сельским детсадом

В Ставропольском селе Донская Балка уволили заведующую детского сада «Ласточка», которую публично уличили в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Хинштейн уточнил, что женщину уволили после личного вмешательства губернатора Владимира Владимирова, ее деятельность проверяют силовики.

«Глава региона — взял ситуацию на личный контроль. Если выяснится, что местные чиновники ее покрывали, — им не поздоровится», — добавил депутат.

18 августа стало известно, что жители Ставропольского края обвинили заведующую местным детским садом в сочувствии ВСУ. В обращении к администрации, которое подписали более 100 человек, сказано, что женщина позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес брата одной из селянок, участвовавшего в спецоперации. Они также утверждали, что сыновья заведующей служат в ВСУ.

Тема, конечно, по нынешним временам опасная. Но доносы по политическим мотивам - тоже опасная вещь, и мы знаем, чем это кончается. А в деле заведующей детсадом все строится именно на доносах. Бабы повздорили, наговорили лишнего - и пронеслась...

С чем там будет разбираться губернатор? В чем в принципе местные чиновники могли покрывать заведующую сельским детсадом? Чем она могла даже при желании навредить обороноспособности государства?

И есть ли в Уголовном кодексе статья "сочувствие ВСУ"? Хотя до дела "Пусси райот" в УК и кощунства не было...

А ВСУ как не посочувствовать? Загоняют силком бог знает какой по счету мобилизацией, заставляют делать ужасные вещи, а на финал всех убъют либо покалечат.

Все дело, конечно, в том, что работы нет, и должность заведующей детсадом кому-то могла и приглянуться. А тут какая-то Шелар - то ли украинка, то ли вообще еврейка, а главное - чужая! И мужа своего устроила работать в котельную, а до него там работал местный.

Говорят, добрая половина доносов в Москве 30-х была написана из-за жилплощади. Ну а сейчас не жилищный вопрос людей портит, а вопрос занятости... Иначе кому бы сдалась заведующая детсадом с ее симпатиями и антипатиями, и высказываниями.

Не хватало нам еще и травли украинцев...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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==144== написал 21.08.2023 11:01
Ничего удивительного.
Россия это территория отрицательного отбора.
Все дерьмо в очень высокой концентрации.
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Кругом дерьмо системное
Жужж написал 21.08.2023 10:40
Ну загнули аж 100 человек подписали. Вот качество людишек. Попросили подписать рассказав лживые истории. Ну до чего же подлые людишки кругом. И вот пэ до губернатора дошло. И у него нет более ответственных дел как воспитательницу детсада усадьба на нары. Да и подписанты скорее всего из администрации. Если посмотрите список то убедитесь сами. У этих людишек все отработано. Не подпишет выгоним с работы. Работы подлых стукачей. Мрази.
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