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Московский листок

Нас стали разводить как чукчей сто лет назад

Опубликовано 21.08.2023 в разделе комментариев 0

автомобиль сервис
Нас стали разводить как чукчей сто лет назад

Автоконцерты Audi и BMW ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Владельцам машин этих марок теперь недоступна история техобслуживания, обновления элементов.

Ранее СМИ писали, что Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения.

Из-за ограничений теперь невозможно сделать дубликат ключей, также могут возникнуть проблемы с диагностикой и обновлением.

Покупатель автомобиля приобретает не только транспортное средство, но и сервисы для его использования. Поэтому, ограничение доступа к ПО — обман покупателя.

Примерно как в забытом фильме "Начальник Чукотки", где американский торговец продает наивным чукчам трубы от граммофона, сам граммофон с пластинками, естественно, оставляя себе.

Любой суд, конечно, признал бы такие действия нарушением закона, и присудил бы компенсацию, но в условиях войны суд не действует. А режим санкций, по сути - это война, пусть и другими средствами. У России и русских больше нет никаких прав, которые нельзя было бы нарушить. Или которые нельзя подтвердить силой.

Решение есть - автомобили 50-летней давности ездили не хуже, а может, и лучше. Все усовершенствования последних десятилетий - это рост экономичности двигателя. Но наша страна добывает огромное количество нефти, внешний рынок для которой сократился. Это позволит, при желании, резко уменьшить внутренние цены на бензин.

Да, экология пострадает, и нас перестанут на этих авто пускать в Европу - так ведь и так не пускают!

Так что нафиг нейтрализаторы, к черту избыточную электронику - надо выпускать много простых, дешевых автомобилей с мощными двигателями! Аристократическая простота и отличные ходовые качества!

Это шанс для отечественного автопрома.

 А.Б.



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