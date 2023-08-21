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Московский листок

БРИКС готовится конкурировать с "Большой семеркой"

Опубликовано 21.08.2023 в разделе комментариев 0

сша китай
БРИКС готовится конкурировать с "Большой семеркой"

Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" объединения новых партнеров. Об этом заявили в пресс-службе МИД КНР в преддверии саммита в Йоханнесбурге.

"Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнеров-единомышленников", — заявили в ведомстве.

В принципе, БРИКС может стать конкурентом "Большой семерки" - объединения сильных стран, чтобы грабить остальных. Если БРИКС примет другую концепцию, то есть не станет копировать "Большую семерку" на более низком уровне, а начнет конкурировать с ней на иных началах - открытости и формирования общих интересов, что-то может и получиться.

Альтернативой будет мировая война...

 А.Б.



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