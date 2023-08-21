Российские птицефабрики заявили о нехватке кадров

Это может привести к срыву сроков отгрузок и к отмене части заказов.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основного производителя пищевых яиц в России — птицефабрику «Синявинская», которая рассказала о ситуации в письмах, отправленных ретейлерам.
Причиной возникшей ситуации называется массовый отток мигрантов. Это привело к тому, что крупным агропредприятиям не хватает кадров для формирования полноценных смен для производства готовой продукции.
«Синявинская» просит признать ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.
Вместе с этим в российском Минсельхозе утверждают, что постоянно следят за обеспечением отрасли трудовыми ресурсами и птицеводство показывает устойчивые темпы роста производства мяса и яиц.
Также в «Росптицесоюзе», отмечая проблему с персоналом в большинстве отраслей, не прогнозируют снижения объёмов производства на птицефабриках из-за нехватки рабочих.
В свое время в романе "Поднятая целина" описывался выход из подобной ситуации: "Какие насиживают яйца, старух определят на эту работенку. Они и взбесились. Бабка Ульяна и орет, как резаная: "Как! Меня на яйца сажать? Нету таких яиц, на какие бы я села! И вас всех чапельником побью и сама утоплюсь!"
А.Б.
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РУССКИЙ ХОХОЛ написал 21.08.2023 10:54
РУЕТ ЗАМЕНУ РУССКИХ НАРОДОВ НА СТОРОННИКОВ ИГИЛ И ВЕСЬ КАДРО
ВЫЙ ГОЛОД ПРЕКРАТИТСЯ!
ИСЧЕЗНЕТ И НАСИЛИЕ, УБИЙСТВА, МАССОВЫЕ ПОХОДЫ СТОРОННИКОВ
ИГИЛ ПО МОСКВЕ. ПОЛИЦИЯ И РОССГАРДИЯ ПЕРЕСТАНУТ ТРЯСТИСЬ ОТ
СТРАХА ПРИ ВИ ДЕ ТОЛП РАЗЪЯРЕННЫХ ЧЕРНОЖОПЫХ ГОЛВОРЕЗОВ!