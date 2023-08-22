Анатолий Баранов: "Блошиный рынок на новом технологическом уровне"

В "Российской газете" вышел материал ""Что ищешь, золотце?": Новый маркетплейс предлагает изделия, созданные пенсионерами".

"Мы создали эту площадку, чтобы наши бабушки и дедушки из разных уголков России получили возможность творческой самореализации и стали чуточку счастливее", - поясняют его основатели. Юлия Алиева, воплотившая в жизнь этот проект, рассказала "Неделе", что задумывала она социальный бренд одежды, а в итоге получился и маркетплейс, который помогает пенсионерам находить покупателей их изделий: от одежды до еды и домашней утвари", сообщает "Российская газета".

По сути, речь идет о создании аналога "блошиного рынка", но на новом технологическом уровне - не нищие пенсионеры сидят на картонках, распродавая остатки былой роскоши, а все происходит в сети, современно.

Видимо, не случайно материал про заботу о "людях старшего возраста" (политкорректно, у нас ведь нет стариков) появился в правительственной "Российской газете". Кстати, побробуйте-ка разместить там материал "с улицы", да еще с элементами коммерческой рекламы...

Естественно, никто не задается вопросом - почему пенсионеры вынуждены работать, причем далеко не за самые большие деньги? Речь о какой-то "творческой самореализации" - видимо, я, как пенсионер, причем относящийся к той самой творческой интеллигенции, должен быть в восторге от открывшейся для меня возможности вязать варежки и продавать их на специально созданном для таких убогих маркетплейсе, отстегивая площадке каких-то 10 процентов от дохода...

Надо Ходорковскому написать - он там, в Краснокаменске, наблатыкался шить рукавицы, сейчас мог бы и продолжить, в порядке творческой самореализации... Скучает ведь, поди, без настоящего дела.

Мне даже интересно - это все, что правительство может сделать для "людей старшего возраста"?

А, конечно, главное уже сделано - пенсионный возраст отодвинут на 5 лет, жалко, что не сопуствующие ему старость и болезни. Но теперь у стариков появился дополнительный стимул к производительному труду - не помереть до срока. Шейте варежки, дорогие наши, вяжите свитерки, и не забывайте - маркетплейс ждет ваши 10 процентов..."