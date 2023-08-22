Казахстан заблокировал Яндекс за "угрозу для информационного пространства"

Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил, что временная блокировка главной страницы "Яндекса" (yandex.kz) была связана с принятием мер по обеспечению информационной безопасности, и призвал не политизировать эту тему.

"Не нужно политизировать этот вопрос. Как и для любого государства, для нас очень важна информационная безопасность. И если информация, которая представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей конституции, и если информация нарушает правовые нормы нашего государства, закон о СМИ, данные материалы блокируются", - сказал он в интервью ведомственному YouTube-каналу.

Кыдырали сообщил, что с 2016 года в республике было заблокировано более 40 иностранных сайтов - очень нехорошо, но в России заблокированы тысячи сайтов, даже пресс-секретарь президента признавался, что вынужден пользоваться VPN, чтобы получить необходимую информацию общедоступного характера.

Вообще цензура запрещена конституцией, как в России, так и в Казахстане, но похоже, что это никого не волнует. И вот казахстанский министр на голубом глазу: "Если СМИ не выполняют наши требования, то они, безусловно, блокируются вне зависимости от того, иностранное это СМИ или отечественное".

А вот там суд или принципы свободы слова? По-моему, уважающий себя чиновник должен делать вид, что просто не понимает, о чем речь...

Ранее власти Казахстана договорились с компанией "Яндекс", что она перенесет сервера yandex.kz в республику. Обработка персональных данных жителей страны будет также перенесена на местные серверы.

9 августа работа домена yandex.kz в Казахстане была приостановлена решением министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Власти обвинили компанию в нарушении правил по размещению в стране. В частности, речь шла о размещении интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана. По оценке властей республики, это противоречит правилам регистрации и пользования доменными именами в казахстанском сегменте интернета.

Ранее также сообщалось, что по решению министерства информации и общественного развития в Казахстане заблокировали сайт российского телеканала "Царьград" за "пропаганду экстремизма".

А Казахстан точно дружественная для РФ страна? Вот "Царьград", фактически прогосударственное медиа, окна телестудии выходят прямо на Кремль. А в Казахстане их считают экстремистами?

Интересно, а если Путин предет в Астану, его арестуют по ордеру МУС?

А.Б.