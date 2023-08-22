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Московский листок

20% всех госзакупок лекарств от гепатита С - в корзину

Опубликовано 22.08.2023 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
20% всех госзакупок лекарств от гепатита С - в корзину

Американская фармакологическая компания MSD прекратит поставки одного из самых востребованных препаратов против гепатита С в Россию, речь идет о препарате с двумя действующими веществами: элбасвиром и гразопревиром. Отмечается, что на это средство приходится около 20% всех госзакупок лекарств от гепатита С.

Минздрав России уже направил письмо с предупреждением о прекращении поставок в федеральные медицинские учреждения. Однако позднее это письмо было отозвано. В Росздравнадзоре журналистам пояснили, что MSD действительно уведомила службу о прекращении поставок препарата. Согласно действующему законодательству, фармкомпании обязаны делать это как минимум за год до фактической остановки импорта.

Представители Минпромторга РФ также прокомментировали ситуацию с прекращением поставок препарата от гепатита С. По их словам, лекарство защищено патентом до 2030 года. В настоящее время ряд российских компаний занимается разработкой дженериков. Готовых аналогов лекарству от американской компании в стране нет.

В годы приватизации и европейского выбора отечественную фарпромышленность практически угробили, сейчас уже производящиеся на отечественных мощностях лекарства пропали из аптек - вот, клоназепам вроде бы производится на Московском эндокринном заводе, вот только в аптеках Москвы и области его нет, ни по какому суперзащищенному рецепту - нет и всё! В какой-нибудь Польше - навалом, и стоит копейки, но ввезти его в Россию нельзя. Таможня не пропустит.

А про редкие заболевания, лекарств от которых вообще даже в проектах отечественной фармпромышленности нет, говорить нечего - ложись и помирай. Вот одноклассника завтра отпевают - нечем было лечить особо...

 А.Б.



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