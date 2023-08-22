Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бывшие "братушки" слили "страшего брата"

Опубликовано 22.08.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Бывшие "братушки" слили "страшего брата"

Половина декларации «Афинского саммита», который, по словам организаторов, был посвящен европейскому будущему региона Западных Балкан, оказалась посвящена антироссийским заявлениям и Украине, сообщает РИА Новости.

По итогам мероприятия была принята «Декларация Афинского саммита», которую подписали сербский лидер Александр Вучич, глава Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, глава правительства Румынии Марчел Чолаку, премьер-министр Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, руководитель правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски, болгарский премьер Николай Денков, глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович, а также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский.

В документе говорится о «вторжении России на Украину», отмечается, что «не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности».

Также в декларации сказано о необходимости интеграции Западных Балкан в Европейский союз. Указывается, что «Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически соседствующие с государствами-членами ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определяемое общими возможностями и вызовами».

Вообще-то общее историческое наследие у Балкан с Турцией и Россией. Хорошее, плохое - не важно, но общее - это факт. Но сейчас этот факт не в тренде.

Увы, у России сегодня нет друзей, даже на Балканах, даже в Сербии. Про Болгарию и Румынию (и уже наполовину аннексированную ей Молдавию) просто не говорю - они еще с Гитлером были в союзе. Но, оказывается, и Сербия, и Черногория, и Греция в той же обойме...

Могли не соглашаться с политикой России на Украине, с ней вообще трудно соглашаться, но вот про (цитата) "не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры" - это не про теракты на Крымском мосту, случайно? Не про систему диверсий на российских железных дорогах? Не про ежедневные атаки украинских БПЛА по гражданским объектам? Не про "Аллею ангелов" в Донецке?

В Сербии очень быстро забыли про бомбардировки НАТО. Ну так и на Украине позабудут...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
==145== написал 22.08.2023 11:20
Баранов.
Помни.
В Нюрнберге в 1945 году перед судом предстали издатель газеты Der St&#252;rmer Юлиус Штрейхер и начальник отдела радио в министерстве пропаганды Ганс Фриче.
А сейчас Путин - Гитлер, а россияне озверевшие нацисты оккупанты.
В Украине работает международная следственная комиссия Международного Уголовного Суда.
И можешь не сомневаться - *не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности*.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,4 года. Верите?:
Результаты
Интернет-ТВ
Бывший министр убежал в США и просит политубежища
Бывший министр убежал в США и просит политубежища
17.08.2023
Нас готовят к нашествию инопланетян
Нас готовят к нашествию инопланетян
17.08.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бывшие "братушки" слили "страшего брата" (1)
20% всех госзакупок лекарств от гепатита С - в корзину (0)
Казахстан заблокировал Яндекс за "угрозу для информационного пространства" (0)
Анатолий Баранов: "Блошиный рынок на новом технологическом уровне" (0)
Российские птицефабрики заявили о нехватке кадров (1)
БРИКС готовится конкурировать с "Большой семеркой" (4)
Нас стали разводить как чукчей сто лет назад (10)
Разоблачили заведующую сельским детсадом (7)
Не бабье это дело! (7)
Турция вооружает Казахстан под "второй фронт"? (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss