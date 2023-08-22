Бывшие "братушки" слили "страшего брата"

Половина декларации «Афинского саммита», который, по словам организаторов, был посвящен европейскому будущему региона Западных Балкан, оказалась посвящена антироссийским заявлениям и Украине, сообщает РИА Новости.

По итогам мероприятия была принята «Декларация Афинского саммита», которую подписали сербский лидер Александр Вучич, глава Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, глава правительства Румынии Марчел Чолаку, премьер-министр Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, руководитель правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски, болгарский премьер Николай Денков, глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович, а также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский.

В документе говорится о «вторжении России на Украину», отмечается, что «не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности».

Также в декларации сказано о необходимости интеграции Западных Балкан в Европейский союз. Указывается, что «Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически соседствующие с государствами-членами ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определяемое общими возможностями и вызовами».

Вообще-то общее историческое наследие у Балкан с Турцией и Россией. Хорошее, плохое - не важно, но общее - это факт. Но сейчас этот факт не в тренде.

Увы, у России сегодня нет друзей, даже на Балканах, даже в Сербии. Про Болгарию и Румынию (и уже наполовину аннексированную ей Молдавию) просто не говорю - они еще с Гитлером были в союзе. Но, оказывается, и Сербия, и Черногория, и Греция в той же обойме...

Могли не соглашаться с политикой России на Украине, с ней вообще трудно соглашаться, но вот про (цитата) "не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры" - это не про теракты на Крымском мосту, случайно? Не про систему диверсий на российских железных дорогах? Не про ежедневные атаки украинских БПЛА по гражданским объектам? Не про "Аллею ангелов" в Донецке?

В Сербии очень быстро забыли про бомбардировки НАТО. Ну так и на Украине позабудут...

А.Б.