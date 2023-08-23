Рыба уже отравлена, на очереди рис и люди

По сообщению общественного совета по закрытию мусорной свалки в ст. Полтавской (от 21.08.2023 года) уже неделю в реке Полтавский Ерик идёт массовый замор рыбы.

«Общественный совет по закрытию полигона видит прямую взаимосвязь между данным событием и деятельностью мусорного полигона», – говорит председатель общественного совета Наталья Гаряева. - «Именно отсутствие на свалке водоупорного слоя, системы сбора фильтрата является причиной заражения водоносного горизонта.

Когда это (мор рыбы) происходило зимой, нам рассказывали, что это произошло от холода, когда это происходит летом, нам рассказывают, что дело в жаре (газета администрации Красноармейского района «Голос правды»). Но и жара и холод были и раньше, а массовой гибели рыбы мы не наблюдали. Также сегодня мы не наблюдаем гибели рыбы и в других водоёмах края».

Напоминаем, 07 октября 2022 года Красноармейский районный суд в составе судьи Н.А. Кравченко вынес решение, обязывающее хозяев полигона устранить наиболее грубые нарушения правил обращения с гниющим мусором: отсутствие водоупорного экрана, изолирующего слоя (про который выше напоминает Общественный совет по закрытию полигона), и т.д. и т.п.

Однако г. Семенов (генеральный директор полигона ), письменно заявил в суд, что у него нет денег на решение суда и попросил отсрочку. Отсрочка тотчас была ему предоставлена. До 01 января 2026 года. Это вообще как? Человек сказал – а у меня нет денег, нужных, чтобы перестать травить всё подряд. А ему сказали — ладно, трави, дорогой. А вот интересно, а почему так нельзя, если нет денег, допустим, заплатить ипотеку?

А теперь — ГЛАВНЫЙ ВОПРОС.

Свалка находится рядом с рекой Полтавский Ерик (в его старом высохшем русле), станицей Полтавская и рисовыми полями. Река уже отравлена так, что это видно невооружённым взглядом. Что ещё и насколько сильно должен отравить полигон, чтобы на необходимость выполнения судебного решения, наконец, обратили внимание?