70-летняя Валентина Л. заказала на одном из маркетплейсов шампунь. Вскрыв коробку, она, помимо своей покупки обнаружила записку: «Нас тут держат в неволе. Мы где-то в Подольске. SOS». Женщина подала заявление в полицию. На данный момент удалось установить, что «хозяева» людей, позвавших на помощь — логистическая компания «Байкал», которая занимается предоставлением услуг аутсорсинга персонала. На сайте отзывов о компании довольно много негатива — рассказов о невыплатах зарплат, избиении и незаконных штрафах. Посылка отправлялась с улицы Магистральной в Подольске. Проводится проверка.

Такие случаи — далеко не редкость. Так, в прошлом году мужчина нашел записку о помощи в коробке с мебелью, приобретенной в одном из торговых центров Москвы. А два года назад покупательница в Новосибирске обнаружила записку «Помогите. Мы в рабстве» в упаковке помидоров.

Это начало материала в "АиФ" о современном рабстве с использованием маркетплейсов и самозанятости - рабство же современное... Авторы сообщают о примерно сотне рабов, которых удается освободить за год. Это значит, что девять из десяти как минимум остаются неосвобожденными - статистика...

Можно подумать, что подобное - удел России-матушки, но это не так. Практика современного рабовладения общемировая, и самозанятость ввиду ее законодательной и концептуальной неопределенности предоставляет новым рабовладельцам дополнительные возможности.

Совсем недавно сообщалось о рабах-строителях, которые поголовно были оформлены как самозанятые. И тне где-нибудь, а в супер-европейской Финляндии, где права человека, а строительство - одно из приоритетных направлений национальной экономики.

А что говорить о каком-нибудь Пакистане - ядерной державе, не способной контролировать собственную территорию. Или модной теперь у нас Африке - там и сожрать могут... А рабом быть все же предпочтительней, чем ужином.

При чем тут самозанятость? Ну так человка, работающего по легальному трудовому договору все же трудно скрыть. А самозанятого - легко, плати за него копеечные налоги, а самого его может и на свете уже нет...

Все-таки должны быть какие-то механизмы, которые не должны позволять совсем вывести самозанятого из-под контроля общества и государства. Индивидуальный предприниматель хоть в налоговой появляется раз в год с отчетом, а самозанятый нет. Если у него нет полиса ОМС, то он как бы и не болеет, а если забрали паспорт, то он вообще становится "бессмертным" - его даже похоронить легально невозможно...

А.Б.