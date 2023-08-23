Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мы обогнали Германию

Опубликовано 23.08.2023 в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики
Мы обогнали Германию

Президент Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого призвал продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года.

Как заявил глава государства, по итогам прошлого года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, несмотря на «пессимистические прогнозы» экспертов.

«По данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики», – сказал президент.

Он отметил, что экономический рост начался в третьем квартале 2022 года и сейчас сохраняет устойчивые темпы. Так, по словам президента, во втором квартале текущего года ВВП страны вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, наиболее высокие темпы роста – у отраслей, не связанных с добычей ресурсов.

Может, надо еще против кого-нибудь провести спецоперацию, скажем, против Польши или Финляндии? И глядишь, через годик и США перегоним?

Доллар уже почти сто рублей, а в чем мы считаем паритет покупательной способности и объем экономики? Если рубль упадет еще раз в десять, то точно мы США обгоним, а может, и Китай...

Хотя, конечно, санкции сильно стимулируют национальное производство. Примерно как удар током заставляет биться уже остановившееся сердце.

Классно же: нефти продаем меньше, газа - еще меньше, а экономика растет! Значит, она у нас несырьевая...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,4 года. Верите?:
Результаты
Интернет-ТВ
Бывший министр убежал в США и просит политубежища
Бывший министр убежал в США и просит политубежища
17.08.2023
Нас готовят к нашествию инопланетян
Нас готовят к нашествию инопланетян
17.08.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Южная Осетия хочет в Союзное государство (0)
ВСУ отбомбились по санаторию (0)
Мы обогнали Германию (0)
Рыба уже отравлена, на очереди рис и люди (0)
Рабом быть все же предпочтительней, чем ужином (2)
Бывшие "братушки" слили "страшего брата" (19)
20% всех госзакупок лекарств от гепатита С - в корзину (6)
Казахстан заблокировал Яндекс за "угрозу для информационного пространства" (11)
Анатолий Баранов: "Блошиный рынок на новом технологическом уровне" (4)
Российские птицефабрики заявили о нехватке кадров (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss