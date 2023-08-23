Мы обогнали Германию

Президент Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого призвал продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года.

Как заявил глава государства, по итогам прошлого года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, несмотря на «пессимистические прогнозы» экспертов.

«По данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики», – сказал президент.

Он отметил, что экономический рост начался в третьем квартале 2022 года и сейчас сохраняет устойчивые темпы. Так, по словам президента, во втором квартале текущего года ВВП страны вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, наиболее высокие темпы роста – у отраслей, не связанных с добычей ресурсов.

Может, надо еще против кого-нибудь провести спецоперацию, скажем, против Польши или Финляндии? И глядишь, через годик и США перегоним?

Доллар уже почти сто рублей, а в чем мы считаем паритет покупательной способности и объем экономики? Если рубль упадет еще раз в десять, то точно мы США обгоним, а может, и Китай...

Хотя, конечно, санкции сильно стимулируют национальное производство. Примерно как удар током заставляет биться уже остановившееся сердце.

Классно же: нефти продаем меньше, газа - еще меньше, а экономика растет! Значит, она у нас несырьевая...

А.Б.