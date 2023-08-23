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Московский листок

ВСУ отбомбились по санаторию

Опубликовано 23.08.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
ВСУ отбомбились по санаторию

Украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория, это село Лавы Валуйского городского округа. Погибло три мирных жителя.

Село Лавы находится примерно в семи километрах от города Валуйки и в 22 километрах от украинской границы.

Сейчас прокураинские паблики начнут рассказывать, что сельский санаторий был секретной военной базой, на которой размещались российские войска. Хотя какой урон войскам могут нанести две гранаты, сброшенные наобум?

Все чаще поступают сообщения, что ВСУ наносит удары по сугубо гражданским объектам - к примеру, сегодняшняя атака на Москва-сити разве не пример подобного?

Причем речь идет явно не о случайном попадании, например, падении сбитой ракеты на жилой дом - нет, БПЛА с гранатами управлялся дистанционно, и команда на сброс боеприпасов тоже поступила вполне осмысленно - дрон не упал и взорвался, а именно сбросил гранаты по людям.

И чего стоят заявления американцев и европейцев, что они "не приветствуют" удары по территории России, в особенности по гражданским объектам?

 А.Б.



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