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Московский листок

Южная Осетия хочет в Союзное государство

Опубликовано 23.08.2023 в разделе комментариев 0

россия народ
Южная Осетия хочет в Союзное государство

Государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов заявил РИА Новости, что республика хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

«У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов», — сказал он.

Гобозов пояснил, что для республики важно признание Белоруссией, так как это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для Южной Осетии.

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.

Такой, в общем, непростой вопрос. Понятно, что Южная Осетия опасается за свое будущее, учитывая официальную позицию президента Грузии, которая называет республику не иначе, как "оккупированной территорией". Изменится ситуация, и трагедия Цхинвала может повториться в любой момент.

С другой стороны, осетины представляют собой типичную разделенную нацию, которая стремится к объединению. Но официальный Тбилиси вообще не признает осетин отдельной нацией. По их версии, осетины - это такие грузины, которых оккупировала Россия еще в 18-м веке. Если же они признают осетин самостоятельной нацией, то немедленно такой же вопрос возникнет у мингрелов, сванов, тушин, хевсуров, не говоря уже об аджарцах, и Грузия развалится на десяток независимых долин.

Но какое до этого дела осетинам из Цхинвала, которые хотят жить со своими братьями из Владикавказа в одной стране?

 А.Б.



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