Пригожин всё...

Embraer Legacy в Тверской области, на котором предположительно мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин, разбился. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. Предварительно, выживших нет.

Думаю, среди читателей не так много тех, кто верит в случайность такого летного происшествия. Но мы проведем опрос, и выясним, сколько, на самом деле?

Если это случайность, то Москва - не Третий Рим, и уж точно не вторая Византия...

В чем подлинная причина? После Ростова-на-Дону Пригожина стали сравнивать сами-знаете-с-кем, и сравнение оказалось не в пользу Самого. Как минимум в лихости он проигрывал. А это непростительно. Думаю, и Пригожину это было понятно. Не случайно, думаю, он притих в последнее время - понимал, видимо, что оно и в самом деле последнее...

Базилевс не прощает, когда кто-то становится вровень. Он даже при весьма скромном росте должен быть на голову выше остальных. Чего легко можно добиться усекновением лишнего...

А.Б.