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Московский листок

Пригожин всё...

Опубликовано 23.08.2023 в разделе комментариев 3

война деньги пригожин
Пригожин всё...

Embraer Legacy в Тверской области, на котором предположительно мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин, разбился. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. Предварительно, выживших нет. 

Думаю, среди читателей не так много тех, кто верит в случайность такого летного происшествия. Но мы проведем опрос, и выясним, сколько, на самом деле?

Если это случайность, то Москва - не Третий Рим, и уж точно не вторая Византия...

В чем подлинная причина? После Ростова-на-Дону Пригожина стали сравнивать сами-знаете-с-кем, и сравнение оказалось не в пользу Самого. Как минимум в лихости он проигрывал. А это непростительно. Думаю, и Пригожину это было понятно. Не случайно, думаю, он притих в последнее время - понимал, видимо, что оно и в самом деле последнее...

Базилевс не прощает, когда кто-то становится вровень. Он даже при весьма скромном росте должен быть на голову выше остальных. Чего легко можно добиться усекновением лишнего...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
плесень написал 23.08.2023 23:46
>>Важно понимать, что сражающиеся стороны соревнуются в первую очередь не силой и способностями, а ценностью выполняемого Предназначения и вытекающей из него мощностью своей сюжетной брони. Соответственно, тот, у кого показатель сюжетной брони выше, имеет больше шансов получить поддержку свыше в критической ситуации. А тот, у кого сюжетная броня слабее, имеет повышенные шансы найти свою смерть в столкновении с более ценным противником.
Но помните: стоит вам ослабить хватку, забить на свою главную жизненную цель и впасть в зависимость от маловажных ценностей-средств &#8211; и вы быстро растеряете всю свою сюжетную броню, обеспечивавшую вам благосклонность и покровительство свыше.
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Re:головне
RWE написал 23.08.2023 23:37
Главное,что для бандерохохлов тут ничего не изменится.Если погибает один Пригожин,то на его место придут десятки Пригожиных.
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=)
Арт написал 23.08.2023 23:07
хзхз, числился - не значит, что был.
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