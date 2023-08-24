Япония начала сброс воды с «Фукусимы»

Власти Японии начали сброс в океан как бы очищенной воды с АЭС «Фукусима-1», сообщила компания Tokyo Electric Power (TEPCO).

Верить ТЕПСО, которая в течение двух с лишним десятков лет фальсифицирорвала данные об аварийности японских реакторов, оснований нет никаких. Насколько чистой на самом деле является эта вода, мы теперь не узнаем никогда.

С другой стороны, в период собственно аварии ТЕРСО сбросила в океан такое невероятное количество радиоактивной воды, что нынешние объемы - капля в море в буквальном смысле слова.

Думаю, эта история еще намного лет, а в масштабе человеческой жизни - навсегда.

А.Б.