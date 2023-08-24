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Московский листок

США резко увеличили закупки ядерного топлива у России

Опубликовано 24.08.2023 в разделе комментариев 0

уран аэс оружие атом
США резко увеличили закупки ядерного топлива у России

США резко увеличили закупки урана-235 у России. Объемы поставок ядерного топлива выросли в 2,2 раза, со ссылкой на данные американской службы статистики сообщает РИА Новости.

За первые шесть месяцев 2023-го отгрузки увеличились со 188 до 416 тонн — это максимальный показатель с 2005 года. За поставки США заплатили 696,5 миллиона долларов, что является рекордом с 2002 года. За год поставки в денежном выражении выросли в 2,5 раза, а доля России на рынке ядерного топлива для США увеличилась с 13 до 32 процентов.

Россия не единственная, кто увеличил поставки урана для американских клиентов. Так, в тройку крупнейших контрагентов вошли Британия, отгрузившая топлива на 319 383,1 миллиона долларов (почти 18 процентов рынка) и Франция с результатом в 319 миллионов долларов (15 процентов).

Мировые цены на ядерное топливо стали расти после вооруженного переворота в Нигере и отказа военного руководства страны поставлять уран во Францию.

Так что, когда по нашим позициям бьют снаряды с обедненным ураном, то вполне возможно - это наш уран. Но за 700 миллионов долларов этого можно и не замечать.

Хотя интересно, американцы расплачиваются за уран в рублях по курсу? Или как?

Вот представим себе, что у Гитлера была бы атомная бомба, а уран для нее поставлял бы Сталин...

 А.Б.



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