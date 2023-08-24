По всей Украине ищут врачей-вредителей

Появились подробности вчерашних массовых обысков, которые прошли по военкоматам по всей Украине.
По данным правоохранителей, по всей стране было проведено 200 обысков, в результате было изъято 10 тысяч личных дел белобилетчиков.
Отрабатываются по плану военкоматы и военно-врачебные комиссии с самыми высокими цифрами выданных «белых билетов».
Истории болезни будут отправлены на экспертизу. Если будут обнаружены признаки фальсификаций медицинских документов, под уголовную ответственность пойдут и медики, выдавшие их.
«Естественно, изымаются истории болезней белобилетчиков. Зацепив медиков, которые выдавали фальсифицированные справки и заключения, следователи надеются, что они начнут «колоться» и давать показания на военкомов. И таким образом раскроется вся схема», - сообщил источник.
Потери велики, и отправлять на фронт больше некого. Значит, надо опротестовать "белые билеты", а заодно запугать медиков, чтобы не выдавали заключений об освобождении от призыва. Да хоть одноногие - пусть служат, при таком уровне потерь, уже неважно, годен ты или негоден.
Сейчас думают, как отменить "безвиз" - главное достижение украинской власти за последние 10 лет, и ставшее главным способом уклониться от мобилизации.
Кстати, для не желающих служить можно было бы и открыть границу с РФ и Белоруссией. Такого рода мигранты даже военнопленными бы не считались, могли бы спокойно жить в РФ. Им можно было бы даже давать какое-то пособие, чтоб гарантировать им спокойную жизнь.
А.Б.
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