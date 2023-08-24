Появились подробности вчерашних массовых обысков, которые прошли по военкоматам по всей Украине.

По данным правоохранителей, по всей стране было проведено 200 обысков, в результате было изъято 10 тысяч личных дел белобилетчиков.

Отрабатываются по плану военкоматы и военно-врачебные комиссии с самыми высокими цифрами выданных «белых билетов».

Истории болезни будут отправлены на экспертизу. Если будут обнаружены признаки фальсификаций медицинских документов, под уголовную ответственность пойдут и медики, выдавшие их.

«Естественно, изымаются истории болезней белобилетчиков. Зацепив медиков, которые выдавали фальсифицированные справки и заключения, следователи надеются, что они начнут «колоться» и давать показания на военкомов. И таким образом раскроется вся схема», - сообщил источник.

Потери велики, и отправлять на фронт больше некого. Значит, надо опротестовать "белые билеты", а заодно запугать медиков, чтобы не выдавали заключений об освобождении от призыва. Да хоть одноногие - пусть служат, при таком уровне потерь, уже неважно, годен ты или негоден.

Сейчас думают, как отменить "безвиз" - главное достижение украинской власти за последние 10 лет, и ставшее главным способом уклониться от мобилизации.

Кстати, для не желающих служить можно было бы и открыть границу с РФ и Белоруссией. Такого рода мигранты даже военнопленными бы не считались, могли бы спокойно жить в РФ. Им можно было бы даже давать какое-то пособие, чтоб гарантировать им спокойную жизнь.

А.Б.