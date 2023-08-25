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Московский листок

Сделка о распиле оборонного завода отозвана

Опубликовано 25.08.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Сделка о распиле оборонного завода отозвана

Мы уже писали о том, как стратегический завод ЗиД был продан фирме-однодневке, компании «Спецпректстрой». Отметим, что данная компания не имеет людей, не имеет денег, не имеет опыта работы в оборонке, связана с холдингом «АПХ “Дороничи”. «Дороничи» в свою очередь имеют людей, имеют деньги, имеют опыт сноса предприятий под застройку и связаны с Гозманом (тем самым, который прославлен как иноагент). Один из рабочих участков «Дороничей» (раньше на нём был мясокомбинат и морозилки со стратегическим запасом мяса, а теперь только лунный пейзаж) находится как раз рядом с ЗиДом.

По чисто субъективному мнению автора статьи, территорию ЗиДа могли зачистить точно также. И кого наверху волнует, что он, ЗиД, выпускает взрыватели для снарядов и ракет (необходимые армии) и является единственным заводом, производящим сепараторы (без которых не работают боевые корабли, никакие, включая подводные атомоходы).

Однако у организаторов продажи и сноса что-то пошло не так. Возможно, это что-то - слишком большая активность совета ветеранов ЗиДа и прочих неравнодушных, сумевших привлечь к происходящему много внимания.

В итоге Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Пермского края иск с требованием отменить сделку и вернуть имущество ФГУП „Машзавод имени Ф.Э. Дзержинского“.

Минпромторг отозвал выданную фирме «Спецпроектстрою» лицензию на производство боеприпасов.

После этого конкурсный управляющий г. Шляпин (кстати, активный участник банкротств оборонных заводов «Электроприбор» в Москве и завода им. Калинина в Питере) был вынужден объявить о расторжении сделки с «Спецпректстроем» (22.08.2023).

Заседание по иску генпрокуратуры состоялось 23.08.2023 года. На нём представитель генпрокуратуры прокуратуры заявил что:

Фирма «Спецпректстрой» явно создана под торги, не ведёт финансово-хозяйственной деятельности;

Государство было введено в заблуждение, покупатель («Спецпректстрой») не имел ни намерений, ни возможности выполнять гособоронзаказ;

Было совершено преступление, не доведённое до конца, по независящим от участников сделки причинам;

По результатам проверки генпрокуратуры следственными органами было заведено уголовное дело на участников сделки (дата возбуждения — 22.08.2023).

Следующее заседание назначено на 25 сентября. Начало в 14:30.

Напоминаем. В 2019-м ЗиД останавливали (после иска налоговой инспекции). Работники получили уведомления о сокращении. После митингов и других акций протеста, организованных работниками ЗиДа, ветеранами ЗиДа, коммунистами, патриотической общественностью завод был запущен. С начала СВО ЗиД заработал в три смены, но банкротом считаться не перестал.

 

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Время пройдет
Жужж написал 25.08.2023 07:58
Все одно распилят.
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