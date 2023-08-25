Украинская ракета над Калугой

В Минобороны сообщили, что средства ПВО пресекли попытку террористических атак по гражданским объектам со стороны Украины ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Она была обнаружена и сбита над территорией Калужской области.

Помните надавнее попадание ракеты в музей в Таганроге? Вот точно такая же... И нетрудно догадаться, в каком направлении летела.

От ближайшей точки на Украине до Калуги где-то 350 километров, да еще должен был оставаться запас хода километров на 150. При этом максимальная дальность полета 300 км для поздних модификаций. То есть доработанная на Украине ракета улучшила свои характеристики почти в два раза... Впечатляет.

Вес ракеты более 7 тонн, масса боевой части — 220 кг. То есть, если бы у Украины имелось ядерное оружие, то вопроса с носителем уже нет, имеется. Но и двести килограммов для обычного заряда, из смеси тротила и гексогена, тоже достаточно.

По существу, речь идет о неконвенциональном оружии - ракете среднего и малого радиуса действия, которые запрещены к размещению в Европе. Украина ведь це Европа?

А это уже другая реальность.

В свое время, еще при Кучме, С-200 сбилась с курса и уничтожила самолет с пассажирами из Израиля, причем пролетела заметно больше расчетной дальности. Но ведь точно такая же ракета может сбиться с курса, и взорваться с 200 килограммами тротила где-нибудь в Люблине или Варшаве...

А.Б.