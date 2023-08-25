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Московский листок

Вакцина от алкоголизма

Опубликовано 25.08.2023 в разделе комментариев 0

алкоголь виски
Вакцина от алкоголизма

Ученые Медицинского колледжа Векснера Университета штата Огайо объявили о создании вакцины против алкоголизма.

Вакцина представляет собой генный препарат, который вводится в организм однократно и восстанавливает уровень дофамина в мозге.

В исследовании на приматах было показано, что однократное введение препарата приводит к долговременному снижению тяги к алкоголю. Ученые полагают, что вакцина от алкоголизма может стать прорывом в борьбе с зависимостью, которая является одной из основных причин смертности в мире.

В настоящее время препарат находится на стадии доклинических исследований. Ученые надеются вскоре начать клинические испытания.

Всегда с недоверием относился к генетике, продажной девке империализма.

Это что ж, теперь на Руси будет не веселие и питие, а уныние и сухость в горле?

Слава богу, есть санкции, и вредительский препарат если и дойдет до нас, то нескоро.

А.Б.



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