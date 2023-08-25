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Московский листок

Кот Матроскин не прошел по национальности

Опубликовано 25.08.2023 в разделе комментариев 3

украина война киев
Кот Матроскин не прошел по национальности

Украинское подразделение французской компании Danone объявило о переименовании бренда молочной продукции "Простоквашино" и приурочило это к отмечавшемуся накануне Дню независимости Украины.

Украина отмечает День независимости 24 августа. В этот день в 1991 году депутаты тогда еще Верховного Совета Украинской ССР приняли "Акт провозглашения независимости Украины". С 1992 года 24 августа на Украине День независимости стали отмечать как государственный праздник. То есть в этот день на Украине ничего не произошло - произошло, наоборот, в Москве и чуть-чуть в Крыму, в санатории "Южный". А до Киева дошло только через несколько дней, депутаты подсуетились и объявили "незалежность".

А теперь вот докопались и до котов.

"День независимости - это праздник, символизирующий самое ценное... Поэтому символично, что сегодня мы объявляем эту особую новость. Мы переворачиваем страницу "Простоквашино", чтобы открыть путь для нового украинского бренда "ПростоНаше", - говорится в сообщении на странице украинского подразделения Danone.

Под постом компания выложила фото нового логотипа. Он сохранил сине-белую гамму с узнаваемыми полосками, но изображение персонажа серии советских мультфильмов по сценарию Эдуарда Успенского кота Матроскина заменено силуэтом карты Украины с луговыми травами.

Что-то мне от продукции Danone как-то поплохело... Блевать потянуло.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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А причина одна...
Тов. Тамсямский написал 25.08.2023 09:48
Муданон (как в известной рекламе)
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...
==148== написал 25.08.2023 09:40
Не парься.
Оккупант с.р.а.н.ы.й..
Скоро кровью блевать будешь . Тварь.
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...
==148== написал 25.08.2023 09:39
Не парься.
Оккупант *****.
Скоро кровью блевать будешь . Тварь.
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