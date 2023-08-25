Российские активы постигнет судьба царского золота

Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине, говорится в заявлении советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.
То есть - никогда, о чем было ясно с самого начала.
«Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях их стран останутся замороженными, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине, и рассмотрели дальнейшие способы привлечь Россию к ответственности»,— говорится в заявлении.
Так и хочется спросить: ребята, а кто вы такие, чтобы судить целые страны, вроде бы пока еще суверенные?
То есть компания каких-то советников решит, как привлечь Россию к ответственности?
Я не спорю, моя страна может быть не прва. Она даже бывает неправа время от времени, и, к сожалению, это случается все чаще и чаще. Но кто в мире имеет право "привлекать ее к ответственности", как нашкодившего школяра?
Как говорили когда-то римляне: "Приди и возьми!"
Хотя в данном конкретном случае никто не пришел и не взял - сами разместили свои активы за границей. Еще бы ядерное оружие разместили у вероятного противника, для лучшей сохранности...
А.Б.
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==148== написал 25.08.2023 09:42
Вы думали, что будет как с Ичкерией и Грузией все сойдет с рук.
Не повезло.
Готовьте репарации.