Российские активы постигнет судьба царского золота

Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине, говорится в заявлении советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

То есть - никогда, о чем было ясно с самого начала.

«Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях их стран останутся замороженными, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине, и рассмотрели дальнейшие способы привлечь Россию к ответственности»,— говорится в заявлении.

Так и хочется спросить: ребята, а кто вы такие, чтобы судить целые страны, вроде бы пока еще суверенные?

То есть компания каких-то советников решит, как привлечь Россию к ответственности?

Я не спорю, моя страна может быть не прва. Она даже бывает неправа время от времени, и, к сожалению, это случается все чаще и чаще. Но кто в мире имеет право "привлекать ее к ответственности", как нашкодившего школяра?

Как говорили когда-то римляне: "Приди и возьми!"

Хотя в данном конкретном случае никто не пришел и не взял - сами разместили свои активы за границей. Еще бы ядерное оружие разместили у вероятного противника, для лучшей сохранности...

А.Б.