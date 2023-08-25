Березовский 2.0?

ТИПА НЕКРОЛОГ

Не «день в день», но ровно 10 лет назад был убит ещё более крутой «перец», нежели Пригожин, - Борис Абрамович Березовский, и сегодня практически все СМИ уверяют, что и Пригожин был убит теми же и по той ж причине.

Похоже!

Но есть и «но».

Напомню кем был тот самый Березовский.

По информации, последовавшей от лет 15 назад заболевшего раком Филиппа Денисовича Бобкова, во времена СССР начальника 5-го управления КГБ СССР и первого заместителя председателя КГБ СССР, Бобков, по указанию Горбачёва, был создателем «олигархов» СССР. Почему он? Тут надо кое-что понять в том, как олигархи создавались.

Принадлежавшие СССР деньги хранились в Госбанке СССР и этими деньгами финансировалась работа советской экономики – эти деньги шли на кредиты госпредприятиям, обеспечивающие их эффективную работу. И когда разваливавший СССР Горбачёв с соучастниками в ЦК КПСС начал проводить убийство государства и разворовывание экономики СССР, то в способе этого уничтожения экономики СССР были два главных элемента.

Во-первых, деньги государства перестали выдаваться государственным предприятиям, а были в виде кредитов выданы частным банкам, типа чтобы уже те кредитовали предприятия.

Во-вторых, было начато обесценивание рубля и получалось, что частный банк, взяв в начале года у госбанка кредит, к примеру, в 100 миллионов рублей, не финансировал госпредприятия, а переводил эти деньги в валюту, скажем, по курсу «10 рублей равны 1 доллару» – то есть превращал 100 миллионов рублей в 10 миллионов долларов. А государственные предприятия, оставшись без денег, разорялись, рубль обесценивался и через год (ко времени возврата кредита) за один доллар давали уже 10000 обесценивавшихся рублей, то есть для «возврата кредита» требовалось только 100 тысяч долларов. А 9,9 миллиона долларов оставались в карманах частного банкира. То есть люди, которым Госбанк выдавал кредиты, обязаны были разорить экономику СССР, но при этом они сами становились миллиардерами даже если с 10 миллионами долларов год ничего и не делали – просто держали их в западном банке на счету.

Перед Горбачёвым и остальными тварями вставал вопрос, а кого сделать вот такими олигархами? Ведь эти олигархи должны быть надёжными людьми, во-первых, в глазах западных банков и СМИ, во-вторых, в глазах того, кто их сделает олигархами. Второе, надо, чтобы деньги этих олигархов были и в распоряжении их российских хозяев – того же Горбачёва с его бандой.

Что касается Запада, то там банки и СМИ уже давно и полностью лежат под еврейскими расистами, следовательно, в качестве олигархов России были предпочтительны евреи. Во-вторых, как решил Горбачёв с соучастниками уничтожения СССР, для роли олигархов лучше всего использовать агентуру КГБ, тем более что эта агентура и будет под надзором КГБ (потом ФСБ).

Так вот, Бобков руководил 5-м управлением КГБ СССР, которое занималось диссидентами СССР, а диссиденты СССР практически поголовно были евреями, соответственно, и агенты КГБ, следившие за этими диссидентами также были евреями. Вот этих евреев-агентов КГБ Бобков и выбрал в олигархи – они стали теми частными банкирами, кому были переданы деньги всех граждан СССР. И Россия получила в качестве олигархов всех этих Абрамовичей, Березовских, Гусинских, Смоленских, Дерипасок, Фридманов, Ходорковских, Потаниных, Авенов и т.д.

Так вот, среди этих покорных «шестёрок» ФСБ был и человек, считавший, что он и сам по себе что-то значит в политике – Б.А. Березовский. По приказу ФСБ он сначала послушно своими СМИ активно продвигал тогда ещё настоящего Путина во власть, однако после избрания Путина в президенты, взбунтовался - резко ушёл в оппозицию, уехал за границу и начал фронду против Путина, а фактически, как вы понимаете, против ФСБ. Скажем, под его руководством была издана книга «ФСБ убивает Россию» с рассказом о том, как ФСБ взрывало гексогеном дома с гражданами России. В результате Березовского сначала начали разорять, а потом убили, выдав его смерть за самоубийство.

А тут смерть Пригожина выдают за авиакатастрофу. Так, что эти смерти похожи, особенно, когда на Пригожина – на главу банды преступных наёмных убийц - лепят ярлыки какого-то «патриота» России и противопоставляют его несуществующему Путину.

Немного об этом «патриоте», некролог, всё же.

В Телеграмм некий подкованный в истории Алексей Чадаев славит Пригожина и сравнивает его с теми, с кем его трудно сравнить на трезвую голову, – с теми, кого этот «историк» смог вспомнить: «Для меня несомненно, что Пригожин принадлежит не политической или военной истории, а куда более глубокой и значимой, народно-мифологической истории культуры; он где-то там же, где Ермак, Хмельницкий, Разин, Пугачёв, Махно, Ковпак или куда менее известный, но зато прямой его «предтеча» — вольный казак Ашинов, в своё время способствовавший абиссинскому негусу вышвырнуть из Эфиопии итальянских колонизаторов, к недоумению своего же государя императора».

Прочие досужие интернета болтуны издают вопли горести:

«Руководитель «Группы Вагнера», Герой России, настоящий патриот своей Родины – Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим! Слава России!».

«Дмитрий Валерьевич Уткин, Герой России и кавалер четырёх Орденов Мужества, также известный во всём мире по позывному Вагнер, который являлся и даже после произошедшего будет являться бессменным командиром «Группы Вагнера» – погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим! Слава России!».

Между прочим, «быть лучшим в аду» - выражение самого Пригожина, правда, сделанное им без уточнения, кого лучше? Лучше генерала Власова на службе у немцев? Лучше немецких айнзацкоманд, расстреливавших на территории СССР советских граждан? Короче – лучше каких мерзавцев в аду они видят своё собственное предназначение мерзавцев в этой жизни?

Ну и масса кретинов поспешила высказаться, к примеру: «Кто бы это ни сделал, он заработал себе 25 тысяч кровников. А может быть и 250 тысяч, учитывая отношение к Вагнеру в воюющих частях. Мне кажется, лучше было этого не делать». @filin2 (https://t.me/filin2/4614). Во-первых, в воюющтх частях никого так ни ненавидят, как Пригожина и его безнаказанную банду клоунов. Потом, это когда Навальный возвращался или когда его судили, на улицы выходили десятки тысяч народа – «кровников», - а и 24 августа «страдающих по Вагнеру» показали не более пары десятков голов по всей стране, да и у тех активистов морды были завешены тряпками.

Или вот стонет какой-то Ярослав Федосеев: «Патриотом в России называть себя смертельно опасно». Так и хочется сказать – ты что, кретин, с дуба упал? Сейчас все эти путины и их прихлебатели и есть главные патриоты. Они на своих диванах ведут войну не то, что с Украиной, и даже не с африканскими папуасами, а вообще со всем Западом! Во! И чего же им, патриотам, опасаться при такой, как ты, оппозиции?

Но вернёмся к Пригожину. Равнять его с Березовским и можно, и нельзя.

В отличие от Березовского, старого агента КГБ и законопослушного еврея из Академии Наук, Евгений Пригожин считается русским по национальности, и о его происхождении я нашёл не очень много: «Его мать Виолетта Кировна Пригожина была медиком и работала в больнице. Отец Виктор Евгеньевич Пригожин рано умер, и ребенка воспитывал отчим Самуил Жаркой». Кроме того, в советские годы Пригожин не был диссидентом и вообще был осуждён на 15 лет в общем и отсидел 9 лет, но не по политическим статьям, а за кражи. То есть это человек, имеющий огромный уголовный опыт. Выйдя в 90-м из заключения, Пригожин занялся ресторанным бизнесом, и только после 2010-х стал известен как владелец «фабрики троллей» и ЧВК «Вагнера».

То есть основную собственность СССР разворовали без Пригожина, посему (как я об этом писал раньше и пока не вижу оснований менять своё видение дела) авторитет Пригожина основан на том, что он «хранитель общака» настоящих, но нам неизвестных хозяев России. А эти хозяева, после введения против российских деятелей санкций Запада и покушения на их заграничные счета, нуждаются в том, чтобы тайно вывести за рубеж, украденные в России ценности, и легализовать деньги на Западе. Вот это и есть главное занятие Пригожина.

Так вот, на мой взгляд, со смертью Пригожина у хозяев России могут возникнуть определённые трудности с этим денежным вопросом – наверняка есть такие места хранения украденных денег, о которых знает только Пригожин. Его смерть Кремлю не нужна, он Кремлю нужен живым, отсюда такая наглость Пригожина, отсюда такая его безнаказанность.

Посему у меня уже именно поэтому есть сомнения, что среди обнаруженных на месте катастрофы трупов, есть и труп Евгения Пригожина. Телефон Приигожина, какое-то обезображенное тело обязано быть – это да! И вот читаем источник, который первый сообщил, о составе пассажиров и экипажа погибшего самолёта:

«Тела погибших, в том числе, вероятно, Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за сильных повреждений после крушения самолета, сообщает источник «Фонтанки» на месте происшествия. Тем не менее, предварительно по косвенным признакам Пригожина смогли опознать, утверждает источник. Для точного опознания будет проведена экспертиза».

В результатах экспертизы я, по своему опыту, ни на грамм не сомневаюсь – будет такая, как и надо.

Кроме того, сомнения вызывает и какой-то хитрый манёвр с этими полётами. Смотрите. В Шереметьево на посадку идёт толпа, среди которых как бы есть и Пригожин, и эта толпа, имея цель как бы срочно попасть в Питер, сразу садиться в два небольших самолёта. Самолёты взлетают курсом на Питер, один в воздухе взрывается, а второй срочно возвращается, но уже садится не в Шереметьево, в котором «вагнеровцы» были бы в относительной безопасности, а «согласно данным Flightradar, борт Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с номером RA-02748 приземлился на территории частного аэропорта «Остафьево». На данный момент в сервисе появилась пометка о том, что у борта запланирован рейс из Москвы в Баку на завтра, 24 августа». Понимаете, по легенде Пригожина убили генералы Министерства обороны, но аэропорт «Остафьево», в отличие от Шереметьево, как раз и принадлежит Министерству Обороны.

Как видите, «вагнеровцам» со второго самолёта что-то срочно перехотелось лететь в Питер, а понадобилось лететь в Баку, но так, чтобы никто не видел, кто именно туда летит. А эта секретность обеспечивается только на военном аэродроме, доступ журналистов на который запрещён. И в 17 часов с минутами 24 августа эти неизвестные «вагнеровцы» в Баку вылетели. Ну и напомним, что при обыске в конторе Пригожина было найдено несколько настоящих заграничных паспортов с его фото, но на разных реальных людей. Найдены его фото с гримом, делающим его непохожим на настоящего. То есть Пригожин уже давно был готов к своей «смерти».

https://www.kp40.ru/pictures/news/102061/picture-1000h.jpg

Короче, у меня сложилось впечатление, что Пригожина просто законспирировали. Как, возможно, и настоящего Путина.

Нет, я могу в данном случае и ошибиться, жизнь покажет. А пока отвечу на вот такое глубокомысленное сетование.

«По политическим последствиям Пригожин-гейта пока можно сказать, что закон о ЧВК все же нужен в кратчайшие сроки. Этого не было сделано после событий 23-24 июня, решили, видимо, что теперь ТАК можно. Но сейчас для легитимности власти этот закон необходим как воздух. Он необходим хотя бы для того, чтобы все другие добровольческие формирования были легальны безотносительно личности их создателей».

Отвечу глубокомысленному дураку – не может быть в России легальных «добровольческих формирований». Единственным легальным добровольческим формированием России являются Вооружённые Силы Российской Федерации.

А что касается ЧВК «Вагнер», то его организаторы и участники являются преступниками, совершающими деяния, запрещённые статьями:

- 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»;

- 359 УК РФ «Наемничество»;

- 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Причём, по каждой из этих статей полагается до 20 лет лишения свободы, так что в России «вагнеровцев» полагается хоронить на тюремных кладбищах.

Короче, все законы, касаемые ЧВК «Вагнера» и «других добровольческих формирований», в государстве Российская Федерация уже есть, нет только самого государства.

Нет, поймите правильно, «депутатов», «министров», «судей» - да, в России - как говна!

Вот только Российской Федерации нет, поскольку не действуют на территории России её законы.