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Московский листок

Когда люди тонут в ливневой канализации

Опубликовано 26.08.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

суд закон
Когда люди тонут в ливневой канализации

Иногда люди тонут в ливневой канализации из-за жадности туристической компании, не пожелавшей отменить экскурсии, несмотря на штормовое предупреждение.

 

Иногда людям не нужно спускаться к бурным потокам дождевой воды. Если долго не чинить ливнёвку - бурные потоки выходят на улицу сами. И если к начальству потерявшей берега туристической фирмы СК и полиция, всё-таки, могут прийти после ЧП, то вот с городскими чиновниками всё обстоит иначе.

 

Итак, 30 июня 2016 года, улицы Ростова-на-Дону захлестнули бурные и глубокие (метр и больше) потоки дождевой воды. Стихия сбивала с ног людей. Тащила и переворачивала машины. В результате пострадало 9 ростовчан. Было госпитализировано четверо. Ростовчанка Валерия (14 лет) погибла. Во время перехода улицы течение сбило её с ног и утянуло под машину.

Друзья и прохожие вытащили её, но было уже поздно. Сразу же после трагедии оперативно выяснилось, что глава администрации г. Горбань в этот день находился в отпуске. И вообще, совершенно ни в чём не виноват.

«Если в городе 24 года ничего не делалось для создания ливнёвки, то за год я не смогу изменить ситуацию», — оправдывался Горбань на пресс-конференции после трагедии. — «Я считаю, что это природный катаклизм, которого мы не могли избежать» (https://161.ru/text/gorod/2023/08/16/72602666/).

Также он признал, что в рабочем состоянии находится только 15% ливневой канализации.

Автору материала хотелось бы добавить от себя, что происходящее, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, стихийное бедствие, только называется это бедствие не дождём, а капитализмом. Именно из-за этого стихийного бедствия в одних местах в ливневую канализацию загоняют туристические группы, несмотря на штормовое предупреждение, в других же местах запускают ливневую канализацию до такой степени, что бурные потоки идут уже по поверхности города.

В любом случае невиновного Горбаня забрали в Москву, подобрав ему другую работёнку, тоже административную, но уже ненаходящуюся в сфере публичного внимания.

Виновным же в трагедии стал некий Сергей Кузнецов, первый замглавы администрации, которого Горбань, уйдя в отпуск, оставил вместо себя.

По версии следствия — Кузнецов совершил и халатность и служебный подлог. Следствие хотело рассмотреть преступления Кузнецова как можно тщательнее, старательнее, внимательнее. И тянулось. Тянулось. Тянулось. Затем был суд — 69 (!!!!) заседаний. 70-е, заключительное, состоялось 15 августа 2023 (!!!) года. Уголовное дело было прекращено по истечению срока давности.

Отметим, что данная практика ухода от ответственности является стандартной для высокопоставленных лиц. Точно также (длинное расследование, длинный суд, истечение срока давности) ушли от ответственности в виновные в катастрофе на шахте Распадской.

Точно также (срок давности истёк и свободен) ушли от ответственности мегажулики, разворовавшие и ликвидировавшие цеха, выпускающие гражданскую продукцию на стратегическом заводе ЗиД (Пермь).

А 28 апреля 2023 года (незадолго до прекращения дела) в ростовской ливнёвке снова утонул человек. Учительница Лидия Радченко (82 года). И снова градоначальник (Алексей Логвиненко) в момент трагедии оказался в отпуске.

Через 4 дня прошла пресс-конференция. На ней заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников заявил, что его босс изволит отдыхать с 27 апреля. А на логичные вопросы, почему он вообще ушёл в отпуск, имея штормовое предупреждение, Овчинников ответил, что у «Логвиненко прекрасная команда, которая может справиться со штормовым предупреждением».

(https://bloknot-rostov.ru/news/esli-chto-ya-v-otpuske-otpusk-siti-menedzhera-rost-1599048).

 

Также Овчинников заявил, что не помнит таких сильных осадков, чем вызвал сильное удивление у всех жителей Ростова. А также сообщил, что родственники погибшей учительницы отказались от помощи.

Замглавы администрации Овчинников заявил, что родственники отказались от помощи. Родственники в ответ заявили, что никакой помощи им не предлагалось в принципе. Источник — (https://161.ru/text/gorod/2023/05/02/72269477).

 

В настоящее время Следственным комитетом объявлено о возбуждении уголовного дела. Кто будет проходить по данному делу - пока неизвестно. Однако чем всё закончится – догадаться не трудно.

Это стихийное бедствие. Оно называется — капитализм. Такие дела!

 



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