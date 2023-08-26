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Московский листок

Активы на Западе как государственная измена

Опубликовано 26.08.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война делягин киев
Активы на Западе как государственная измена

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал заморозить западные активы в пользу России после заявления США об оплате причиненного Украине ущерба.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что российские активы на Западе останутся до тех пор, пока Россия «не оплатит причиненный Украине ущерб.

Депутат рассказал, что разговоры об ответных мерах на действия Запада идут на протяжении полутора лет.

«Но это мешает политике: "здесь воюем, здесь и торгуем". Люди, которые служат в российском государстве, а считают себя частью иных государств, блокируют эти попытки всеми силами. У нас до сих пор не провели деофшоризацию и не запретили вывод капитала из страны», — заявил Делягин.

По словам депутата, в России остается значительное количество компаний, которые официально заявляют, что прибыль от продаж они направляют на финансирование Украины.

«Причем понятно, что это финансирование не гуманитарных программ. И только в отношении одного единственного Mars областная прокуратура проводит проверку. А огромное количество предприятий принадлежат просто бизнесменам, которые заявляют, что поддерживают Украину и совершенно этого не скрывают», — отметил он.

Очень важная тема. Поддерживать словом и умыслом можно кого угодно - это разрешено Конституцией РФ. И когда каких-то девушек наказывают по суду за исполнении песни сечевых стрельцов - это не просто незаконно, а противозаконно. Нет у нас пока запрещенных песен, кажется.

Мотивы поддержки Украины (или Нигера, к примеру) могут быть любыми - происхождение и родственные связи, и просто нравится. Никто не обязан рассказывать, почему у него те или иные взгляды. Можно симпатизировать галушкам и вышиванкам - не запрещено.

Но когда идут боевые действия, то прямо или косвенно финансировать вооруженные силы страны, которая воюет с Россией - это уже государственная измена, самое тяжелое преступление в УК.

А сегодня, когда кто-то переводит деньги за рубеж, где они могут быть конфискованы и направлены в помощь Украине, можно это рассматривать и как косвенное финансирование украинской армии или ее спецслужб.

Кстати, с этой позиции надо рассматривать в первую оочередь действия руководства Центробанка, который вывел более 300 миллиардов долларов ЗВР РФ. Да-да, не "Марс" главный изменщик отечества, и не две девушки на балконе, спевшие песенку, а высшие должностные лица государства. Даже если ничего такого они и не хотели...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:
подпоручик написал 26.08.2023 08:41
Поздно хватился. Иностранные активы на территории РФ давно переходят в руки достойных приближенных к власти людей. Если они доведут предприятия до банкротства, то их, конечно, национализируют.
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