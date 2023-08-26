Руководство Роскосмоса сохраняет оптимизм

Глава Роскосмоса призвал «не делать трагедию» из провала «Луны-25», и выдвинул предположение о повторном полёте к Луне в 2026 году.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил интерес к возобновлению лунной миссии на Южном полюсе Луны в 2025–2026 годах. Он обсудил это с разработчиками станции «Луна-25» на встрече в НПО «Лавочкина».

Странно, что на встрече не было представителей Генпрокуратуры и Следственного комитета. Они бы смотрелись органичней, чем "кремлевские мечтатели", не способные проконтролировать качество исполнения государственной программы.

А теперь мы будем догонять уже не США, которые официально больше не рассматривают РФ в качестве конкурента в космосе, а с Индией, только что высадившей там, где собирался это сделать Роскосмос, целый луноход.

Трагедия же не в том, что разбилась лунная станция - это бывает, а в том, что мы не можем повторить собственных достижений полувековой давности. Не говоря уже о том, чтобы сделать шаг вперед...

Проезжал вчера мимо величественного памятника Гагарину на одноименной площади - думаю, лет через триста потомки будут гадать, богу-громовержцу это монумент или богу войны?

А что? Украинцы вон Родину-мать уже украинизировали, а мы можем и Гагарина обожествить... Улетел, но обещал вернуться.

А.Б.