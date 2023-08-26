Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полку иноагентов прибыло

Опубликовано 26.08.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Полку иноагентов прибыло

Минюст признал журналиста, экс-главреда московского бюро русской службы Би-би-си и лауреата премии правительства России в области СМИ Константина Эггерта иноагентом. Интересно, Эггерт своих взглядов не менял, то есть за одно и тоже был и лауретом премии правительства (что, с моей точки зрения, для журналиста сомнительная награда), и теперь вот стал "иноагентом", что тоже непонятно.

Также иноагентами стали:

главред журнала «Дилетант» и бывший заместитель главреда «Эха Москвы» Виталий Дымарский — за создание и распространение материалов иноагентов и распространение фейков о действиях российских властей и армии;

экономист Михаил Крутихин — за создание и распространение материалов иноагентов, выступление против спецоперации, распространение фейков о действиях властей и армии, получение поддержки от иностранных источников;

политолог Кирилл Рогов — за создание и распространение материалов иноагентов, выступление против спецоперации, распространение фейков о действиях власти, а также участие «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ»;

и целый ряд других лиц, юридических и физических.

Было бы смешно, если бы не было так грустно - иноагент Кагарлицкий уже сидит в СИЗО Республики Коми. Строго говоря, за тоже самое. Ну что за преступление "распространение материалов иноагентов", если сам статус иноагента предполагает целый алгоритм распространения их материалов? Я размещал материалы Кагарлицкого, с дурацкой прембулой, как положено. Это теперь тоже наказуемо? А что было не предупредить заранее?

Или что за преступление - выступление на иностранной площадке? У нас они ведь сами по себе не запрещены. И где сказано, что российским журналистам и политологам вход туда заказан?

Опять же, что это за "фейки о действиях власти"? Что, были судебные процессы, как у Лужкова против доброй половины московских журналистов - я, кстати, суд у Лужкова выиграл. А сейчас не надо судиться - объявил все "фейком" и обозвал иноагентом (кстати, откуда в русском правовом поле этот англицизм?).

Жалко, Юрий Михалыч не дожил до таких удобных времен...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Бывший министр убежал в США и просит политубежища
Бывший министр убежал в США и просит политубежища
17.08.2023
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
26.08.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся (0)
Масштаб обезлюживания Украины (0)
Полку иноагентов прибыло (0)
Руководство Роскосмоса сохраняет оптимизм (1)
Когда люди тонут в ливневой канализации (0)
Активы на Западе как государственная измена (3)
Мы русские! С нами бог! И штык... (8)
Березовский 2.0? (12)
Российские активы постигнет судьба царского золота (9)
Кот Матроскин не прошел по национальности (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss