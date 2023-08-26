Полку иноагентов прибыло

Минюст признал журналиста, экс-главреда московского бюро русской службы Би-би-си и лауреата премии правительства России в области СМИ Константина Эггерта иноагентом. Интересно, Эггерт своих взглядов не менял, то есть за одно и тоже был и лауретом премии правительства (что, с моей точки зрения, для журналиста сомнительная награда), и теперь вот стал "иноагентом", что тоже непонятно.

Также иноагентами стали:

главред журнала «Дилетант» и бывший заместитель главреда «Эха Москвы» Виталий Дымарский — за создание и распространение материалов иноагентов и распространение фейков о действиях российских властей и армии;

экономист Михаил Крутихин — за создание и распространение материалов иноагентов, выступление против спецоперации, распространение фейков о действиях властей и армии, получение поддержки от иностранных источников;

политолог Кирилл Рогов — за создание и распространение материалов иноагентов, выступление против спецоперации, распространение фейков о действиях власти, а также участие «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ»;

и целый ряд других лиц, юридических и физических.

Было бы смешно, если бы не было так грустно - иноагент Кагарлицкий уже сидит в СИЗО Республики Коми. Строго говоря, за тоже самое. Ну что за преступление "распространение материалов иноагентов", если сам статус иноагента предполагает целый алгоритм распространения их материалов? Я размещал материалы Кагарлицкого, с дурацкой прембулой, как положено. Это теперь тоже наказуемо? А что было не предупредить заранее?

Или что за преступление - выступление на иностранной площадке? У нас они ведь сами по себе не запрещены. И где сказано, что российским журналистам и политологам вход туда заказан?

Опять же, что это за "фейки о действиях власти"? Что, были судебные процессы, как у Лужкова против доброй половины московских журналистов - я, кстати, суд у Лужкова выиграл. А сейчас не надо судиться - объявил все "фейком" и обозвал иноагентом (кстати, откуда в русском правовом поле этот англицизм?).

Жалко, Юрий Михалыч не дожил до таких удобных времен...

Анатолий Баранов