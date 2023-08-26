Масштаб обезлюживания Украины

Среди всех выехавших с Украины за рубеж, за исключением России, на фоне конфликта в стране, примерно треть составляют лица мужского пола, заявил заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

Около двух третей – это женщины, и треть – мужчины. Это около 35 процентов.

Эксперт также добавил, что всего за границу выехали около 5 миллионов человек, при этом не учитываются те, кто уехал в Россию.

Следовало бы добавить, что ранее называлась цифра в 8 миллионов уехавших с Украины.

А.Б.