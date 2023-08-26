Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Дарья Митина и Анатолий Баранов в гостях у Эрики Яблоковой - о профсоюзной борьбе, профсоюзе самозанятых и платформенных занятых, полковнике Зубатове и "зубатовщине", а также "независимости" официально независимых профсоюзов.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться