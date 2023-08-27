Итак, "Вагнера" больше нет. Точнее, ЧВК нет с конца июня, а сейчас и структуры нет. Есть около тридцати тысяч людей, обладающих эксклюзивными навыками и компетенциями, но без институционализации и госфинансирования это просто неорганизованная масса людей. Чем они будут заниматься - вопрос интересный, а при определенных обстоятельствах - ключевой.

Бизнес Пригожина был диверсифицированным, ЧВК была его основной, но только одной составной частью. Как пройдет дерибан этого бизнеса - вопрос важный, но не суперважный. Я уверена, нажитое непосильным трудом достанется людям в высшей степени достойным, без уголовного прошлого, зато с не менее достойными сыновьями, дочерьми и зятьями. Кстати, среди моих читателей дофига сотрудников бывшей медиа-империи, можете в комментах написать, какова судьба ваших бывших работодателей и рабочих мест. Интересно, кому теперь достались ольгинско-лахтинские тролли - судя по потоку распыляемого тупого дерьма, мудацким темникам и грации слона в посудной лавке, догадываюсь, кому.

Гораздо интереснее, что с вагнерами. Вопреки регулярным бодрым "мамой клянусь, никто из пацанов не ссучился!", значительная часть личного состава уже давно подписала контракты и растворена в огромном механизме ВС РФ. Что будет с белорусским сегментом - непонятно, и Лукашенко, увы, здесь лишь заложник ситуации. Политические обстоятельства в одночасье превратили важнейший европейский военно-политический капитал, делающий королей, в чемодан без ручки, способный пожрать сто сорок шесть процентов бюджета маленькой европейской страны. Поэтому по белорусском контингенту стоит ожидать новых решений.

А вот с основным составом проблема. Его дальнейшее выживание или уход в небытие полностью зависит от тех задач, которое для него сформулирует государство. Полностью заточить остаток военной компании под африканские задачи можно только если Россия ставит перед собой амбициозные политические цели, а не просто отжать у французов никель, золотые прииски и урановые рудники. Вы уверены, что формулирование амбициозных политических задач - это про нынешнюю Россию?..... Про ту Россию, которая полтора года внятно цели СВО сформулировать не может? Я вот не уверена, особенно после 24 июня, когда основная часть истеблишмента сидит под веником (всё-таки Батька мастер художественного слова:)) с одной единственной мечтой - дожить до марта и выжить после него. Освобождать африканский континент от пут империализма - задача благородная, но нам бы сначала Марьинку желательно освободить..... Пригожин как варлорд и флибустьер брал на себя часть той российской политической субъектности, котороая не может быть артикулирована экс-оффицио. Будет ли Лавров разговаривать с африканскими лидерами тем же языком и на те же темы - сильно сомневаюсь, ноблесс всегда оближ, а неотягощённость этой самой ноблесс варлордов и флибустьеров всегда приносит несколько иные результаты, чем официальный протокол.

И, наконец, самое главное. Мои знакомые вагнера - их немало, как из первоначального состава, так и из неофитов - совсем не горят желанием гонять африканские племена по пустыне. Они хотят бандеру бить, а не безопасность африканских царьков обеспечивать. На украинский фронт большинство из них с удовольствием бы вернулось, но ведь не призывают. Почему не призывают - это отдельный вопрос. Потому что нет задачи победить? С учетом удельного веса "партии поражения" в российской власти мне этот ответ совсем не кажется абсурдным. Потому что опасение превращения массы высококвалифицированных специалистов с оружием в руках из внешнеполитической целиком во внутреннюю проблему подсказывает, что растворить и уничтожить будет куда полезнее, чем переучредить и этим инструментом пользоваться?

Я не то чтобы пессимист - просто живу давно и знаю много. Поэтому грущу.

Но есть и оптимисты. Правда, живут они в основном на Западе, и работают в НАТО. Пока российские турбопатриоты ломают головы, кто мог бы стать пассионарным мотором на замену Пригожину и возглавить Вагнер 2.0, американцы уже всё за них придумали. Сегодня в целом ряде заокеанских СМИ прошёл "инсайд", мол, новым Пригожиным будет Виктор Бут. Оставим за очевидностью тезис о том, что Бут образца 2008 г. и Бут образца 2023 г. - это два разных Бута. А полтриллиона долларов на перезапуск и обеспечение новой компании американские журналисты, что ли, подгонят?...

Если государству подобная военизированная структура нужна, оно найдет средства и способы её создать, как это было сделано в 2011 году. Если у государства (а точнее, у тех, кто себя с ним отождествляет) основная цель собственное выживание, то наличие подобной военной компании - не политический капитал и преимущество, а головная боль и источник постоянного страха.