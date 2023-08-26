Ну очень хочется людям подправить Конституцию РФ по Лобачевскому

В Госдуму внесут законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет, заявил заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в Telegram-канале.

"Проект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесен в Госдуму", — сказал он.

Ранее депутат сообщал о подготовке проекта, согласно которому лица, уклоняющиеся от постановки на учет и отказывающиеся выполнять воинские обязанности, могут лишиться российского гражданства и быть депортированы, если не выполнят вышеуказанные условия в установленный законом срок.

Очень своевременный законопроект, конечно. Но как быть с Конституцией РФ, с ее первой и второй главами, которые, как известно, неизменяемы. То есть изменить их можно, но только вместе с заменой всего основного закона, целиком. Но на это вроде бы никто пока не покушался - и так полконституции поменяли совсем недавно...

А статья 6 Конституции РФ прямо так и гласит: "Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его". И ничего в ней не сказано, что приобретенное гражданство чем-то отличается от врожденного.

Более того, в пункте 1 этой же статьи сказано: "Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения".

А теперь читаем статью 61: "Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству".

И как, интересно, они собираются обходить эту норму?

Хотя статью 31 тоже никто и не думал обходить, просто она - сама по себе, а практика задержаний за "несанкционированные" митинги - сама по себе. Как бы в разных плоскостях, и не пересекаются... Есть же геометрия Лобачевского, в которой через одну точку можно потроитьбесконечное множество прямых, параллельных данной.

А будет юриспруденция по Лобачевскому, в которой Конституция сама по себе, а законы - в другой плоскости...

А.Б.