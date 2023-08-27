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Московский листок

Япония и Индия - новый тандем, пока в космосе

Опубликовано 27.08.2023 в разделе комментариев 0

космос япония индия
Япония и Индия - новый тандем, пока в космосе

Индия и Япония на фоне успеха программы Chandrayaan-3 активизируют работы по совместной миссии Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) на Луну, сообщает Nikkei.

В рамках проекта Дели и Токио планируют отправить в 2025 финансовом году (завершится 31 марта 2026-го) в район южного полюса Луны спускаемый аппарат с ровером, которые займутся поиском на естественном спутнике Земли водяного льда - легко узнать в этом основное техзадание разбившейся миссии "Луна-25".

Индия предоставит спускаемый аппарат, а Япония — ракету и планетоход с высокотехнологичными научными приборами.

Это довольно неожиданный альянс, причем логичный ввиду своей неочевидности. Но у Индии и Японии на земле нигде интересы не пересекаются, они даже в разных океанах находятся.

У Японии лучшее в мире "железо", а у Индии масса отличных программистов. И у Японии пятая по мощности в мире атомная промышленность, и вероятно есть ядерное оружие, а Индия точно обладает атомным оружием и строит свою ядерную триаду...

А еще Япония тяготится зависимостью от США, а Индия своим статусом страны "третьего мира" и претендует на роль сверхдержавы - в будущем. А Япония может помочь приблизить это будущее...

 А.Б.



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