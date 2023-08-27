В Румынии, похоже, серия терактов с жертвами

Еще два взрыва произошли в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, число пострадавших выросло до 55, передает телеканал Digi 24.

Ранее глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат сообщил, что в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица произошло два взрыва на АЗС. В результате один человек погиб и более 30 пострадали, большая часть пострадавших - пожарные (39 человек), которые приехали тушить заправку после первого взрыва.

Сейчас восемь человек находятся в тяжёлом состоянии, 3 тыс. жителей были эвакуированы в радиусе 700 м.

Кроме того, в Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс рядом с оружейным заводом.

Мы как-то не замечаем Румынию, а напрасно - в этом тихом омуте водятся отборные черти. Единственная страна, в которой падение коммунистического режима закончилось убийством главы государства. Страна, которую совместо США и Россия вынудили отказаться от создания атомной бомбы, которая у Чаушеску была практически готова. Страна, которая имеет явные территороиальные претензии к бывшему СССР - Одесская область Украины и целиком Молдавия, которая сегодня практически готова к аншлюсу - там даже президент гражданка Румынии.

В общем, интересное место.

А.Б.