Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Румынии, похоже, серия терактов с жертвами

Опубликовано 27.08.2023 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
В Румынии, похоже, серия терактов с жертвами

Еще два взрыва произошли в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, число пострадавших выросло до 55, передает телеканал Digi 24.

Ранее глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат сообщил, что в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица произошло два взрыва на АЗС. В результате один человек погиб и более 30 пострадали, большая часть пострадавших - пожарные (39 человек), которые приехали тушить заправку после первого взрыва.

Сейчас восемь человек находятся в тяжёлом состоянии, 3 тыс. жителей были эвакуированы в радиусе 700 м.

Кроме того, в Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс рядом с оружейным заводом.

Мы как-то не замечаем Румынию, а напрасно - в этом тихом омуте водятся отборные черти. Единственная страна, в которой падение коммунистического режима закончилось убийством главы государства. Страна, которую совместо США и Россия вынудили отказаться от создания атомной бомбы, которая у Чаушеску была практически готова. Страна, которая имеет явные территороиальные претензии к бывшему СССР - Одесская область Украины и целиком Молдавия, которая сегодня практически готова к аншлюсу - там даже президент гражданка Румынии.

В общем, интересное место.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полку иноагентов прибыло
Полку иноагентов прибыло
26.08.2023
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
26.08.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Торговля с ЕС беспрецедентно обвалилась (0)
В Румынии, похоже, серия терактов с жертвами (0)
Япония и Индия - новый тандем, пока в космосе (0)
"Вагнера" больше нет (6)
Ну очень хочется людям подправить Конституцию РФ по Лобачевскому (2)
Полку иноагентов прибыло (0)
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся (0)
Масштаб обезлюживания Украины (7)
Полку иноагентов прибыло (6)
Руководство Роскосмоса сохраняет оптимизм (31)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss