Торговля с ЕС беспрецедентно обвалилась

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отчитался о "беспрецедентном" сокращении в связи с европейскими антироссийскими санкциями общего импорта ЕС из России на более чем 70% от уровня 2021 года, экспорт, по его словам, упал на 54%.

"В сравнении с 2021 годом, 58% общего импорта ЕС из России было сокращено еще в 2022 году, что беспрецедентно. Неэнергетический импорт из РФ упал примерно на 60%, наибольшее снижение коснулось железа и стали, драгметаллов, дерева… Эта тенденция усиливается: в первом квартале 2023 года сокращение неэнергетического импорта превысило 75%, в энергетике эта цифра еще выше и составляет минус 80%", - утверждает главный дипломат ЕС.

Надо ли это комментировать?

Сам Боррель написал: "Да, санкции против России работают".

Ну так и есть. Работают.

Может, Путин договорился с Америкой разорить Европу? До России-то Америке, в общем, дела нет, а Европа раздражает - сидят на шее у США, а живут лучше при этом. Но теперь уже не лучше...

А.Б.