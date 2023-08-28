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Московский листок

Разрешили пиратство, но пиратов по-прежнему вешают на реях

Опубликовано 28.08.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Разрешили пиратство, но пиратов по-прежнему вешают на реях

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому с 1 сентября маркетплейсы признают участниками торгового оборота, их могут начать штрафовать за торговлю контрафактом.

Правило распространится на такие товары, как обувь, фототехника, шины, парфюм, молочная продукция и вода в упаковке. Маркетплейсы должны будут подавать информацию об обороте маркированных товаров в систему «Честный знак» и самостоятельно контролировать соблюдение продавцами правил маркировки. За нарушения по итогам проверок (их могут инициировать из-за жалоб покупателей) контрольно-надзорных органов онлайн-площадкам может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

В марте 2023 года маркетплейсы приравняли к участникам оборота товаров легкой промышленности, одновременно в России разрешили параллельный импорт.

То есть разрешили пиратство, но пиратов по-прежнему вешают на реях. Правило простое, известное еще со времен воспитания спартанских мальчиков: не попадайся!

 А.Б.



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