Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому с 1 сентября маркетплейсы признают участниками торгового оборота, их могут начать штрафовать за торговлю контрафактом.

Правило распространится на такие товары, как обувь, фототехника, шины, парфюм, молочная продукция и вода в упаковке. Маркетплейсы должны будут подавать информацию об обороте маркированных товаров в систему «Честный знак» и самостоятельно контролировать соблюдение продавцами правил маркировки. За нарушения по итогам проверок (их могут инициировать из-за жалоб покупателей) контрольно-надзорных органов онлайн-площадкам может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

В марте 2023 года маркетплейсы приравняли к участникам оборота товаров легкой промышленности, одновременно в России разрешили параллельный импорт.

То есть разрешили пиратство, но пиратов по-прежнему вешают на реях. Правило простое, известное еще со времен воспитания спартанских мальчиков: не попадайся!

А.Б.