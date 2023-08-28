Мы соревнуемся в космосе теперь с Украиной за право обслуживать США

Space.com публикует интервью с Владимиром Усовым, одним из украинских специалистов в области космического ракетостроения, сообщает финская журналистка русского происхождения Оксана Челышева..

Материал начинается с запуска 1 августа ракеты «Антарес» компании Northrop Grumman с территории заболоченной восточной Вирджинии, которая вывела на орбиту грузовой космический корабль, направлявшийся на Международную космическую станцию. "Запуск прошел гладко, без ошибок. Первая ступень ракеты, собранная в центральном украинском городе Днепр, отделилась примерно через три с половиной минуты после старта и, как и планировалось, упала в неспокойные воды Атлантического океана".

Но, оказывается, на этой ракете были установлены двигатели российского производства. Буквально: "Успех запуска, вероятно, был горько-сладким для украинских инженеров, участвовавших в ее создании. Все потому, что полет был последним для этого типа «Антаресов» 230-й серии, на которых были компоненты украинского производства, а также двигатели российского производства".

Оказывается, "сотрудничество с Northrop Grumman, столь ценное для украинцев, поскольку оно открыло им дверь на Запад", прекращается. Владимир Усов считает, что причина - война России против Украины. Northrop Grumman Space Systems является одним из основных производителей для NASA.

Украина производила тело ракеты, а двигатели компания получала от российского Энергомаша. Согласно этому материалу, планы Northrop Grumman создать полностью американскую ракету для подвоза грузов на МКС, также задерживаются. Об этих планах компания объявил больше года назад, но создание Антарес+ откладывается теперь до 2025 года.