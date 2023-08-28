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Московский листок

Спикер палаты представителей США заговорил об импичменте президенту

Опубликовано 28.08.2023 в разделе комментариев 0

сша рф
Спикер палаты представителей США заговорил об импичменте президенту

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена.

"Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом", — сказал Маккарти.

"Это похоже на культуру коррупции, которая происходит со всей семьей Байдена", — подчеркнул спикер, добавив, что американская общественность заслуживает ответов.

Ранее Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента главе государства.

Было бы неплохо... Странно, и никаких танков на улицах Вашингтона, и спецназ не штурмует редакцию Fox News.

Представим себе, что спикер Госдумы высказался за импичмент действующему президенту. Сейчас, наверно, было б как в 1993 году, когда недавно покойный Хасбулатов высказывал подобные мысли с трибуны Верховного совета...

А.Б.



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