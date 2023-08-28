Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеленский собрался делать из Украины Израиль

Опубликовано 28.08.2023 в разделе комментариев 0

война зеленский
Зеленский собрался делать из Украины Израиль

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго: "Мы готовы воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", - ответил Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона.

Да, только евреи со всего мира едут в Израиль и вступают в ЦАХАЛ, а украинцы бегут миллионами куда глаза глядят от мясорубки ВСУ.

Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

При таких потерях Израиль бы тоже не смог воевать долго.

Но в Израиле верховные главнокомандующие не верстаются из клоунов. И, кстати, именно Израиль уже ограничил неконтролируемое бегство с Украины в эту страну. Не потрибно...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полку иноагентов прибыло
Полку иноагентов прибыло
26.08.2023
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
26.08.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зеленский собрался делать из Украины Израиль (0)
Спикер палаты представителей США заговорил об импичменте президенту (0)
Мы соревнуемся в космосе теперь с Украиной за право обслуживать США (0)
Разрешили пиратство, но пиратов по-прежнему вешают на реях (0)
Торговля с ЕС беспрецедентно обвалилась (5)
В Румынии, похоже, серия терактов с жертвами (1)
Япония и Индия - новый тандем, пока в космосе (3)
"Вагнера" больше нет (7)
Ну очень хочется людям подправить Конституцию РФ по Лобачевскому (6)
Полку иноагентов прибыло (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss