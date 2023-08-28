Зеленский собрался делать из Украины Израиль

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго: "Мы готовы воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", - ответил Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона.

Да, только евреи со всего мира едут в Израиль и вступают в ЦАХАЛ, а украинцы бегут миллионами куда глаза глядят от мясорубки ВСУ.

Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

При таких потерях Израиль бы тоже не смог воевать долго.

Но в Израиле верховные главнокомандующие не верстаются из клоунов. И, кстати, именно Израиль уже ограничил неконтролируемое бегство с Украины в эту страну. Не потрибно...

А.Б.