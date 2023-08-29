Кадровые войны Приморья

В прошлую пятницу стали известны кандидаты на дополнительные выборы по округу №21 в Законодательное собрание Приморья. Депутатское кресло освободилось после того, как краевые депутаты на июльском заседании сняли полномочия с коллеги-прогульщика Дмитрия Назарца, уже год не появлявшегося в парламенте.

Среди участников, ожидаемо, оказался вице-губернатор Приморья Антон Волошко, которого выдвинуло региональное отделение "Единой России" возглавляемое губернатором Кожемяко.

Ни для кого давно не является секретом конфликт между спикером краевого парламента Александром Роликом и действующим губернатором края Олегом Кожемяко. Первого подозревают в большом желании поменять кресло спикера на кресло губернатора.

В течение 2023 года правоохранительные органы Приморья по команде губернатора уже нанесли несколько существенных ударов по господину Ролику, возбудив сразу несколько уголовных дел в отношении ближайшего окружения лидера краевой Думы.

Теперь Кожемяко планирует окончательно добить своего ближайшего конкурента. Он бы уже давно разжевал и проглотил Ролика, но славное чекистское прошлое последнего не позволяет сделать это резко и открыто.

Теперь Ролику хотят на год предложить «почетную должность» члена Совета Федерации от приморского парламента, а через год отправить конкурента в политическое небытие с дальнейшим полным уничтожением.

Плюс ко всему Кожемяко получит полностью ручной местный парламент, через который начнет еще активнее выдвигать законодательные инициативы, направленные на дальнейший захват и передачу в собственность своей семьи и ближайшего окружения природных ресурсов одного из богатейших регионов России – Приморья.

Уже сегодня семья главы края почти полностью контролирует рыбную и лесную отрасли Приморского края, через подконтрольные компании проходят почти все краевые подряды на строительство дорог, мостов, дамб. Активно захватывается перспективная туристическая отрасль. Недавно Кожемяко добился принятия нужных постановлений по кедровому ореху.

Предпринимаются меры по откусыванию горнодобывающей отрасли. Идет работа по захвату и других направлений краевой экономики.

И здесь без законодательных решений и инициатив на уровне краевых депутатов никак не обойтись. Именно поэтому прихватизация депутатской ветки краевой власти так необходима пока действующему губернатору и неоспоримому кандидату на уже занимаемый пост Олегу Николаевичу.

И здесь Волошко - верный пес своего хозяина очень нужен господину Кожемяко во главе краевой Думы.

Чем запомнился приморцам Антон Волошко на посту вице-губернатора?! Своими высказываниями во время встреч с жителями, суть которых можно охарактеризовать весьма коротко – мы с губернаторм для вас ничего делать не будем!

Кожемяко еще бы и полпреда Трутнева снести, о месте которого уже много лет мечтает глава Приморья. Но силенок пока не хватает, т.к. последний входит в ближайшее окружение Путина.

Как говорится… Есть к чему стремиться…