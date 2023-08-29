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Московский листок

Феномен Бакальчук ломает схемы

Опубликовано 29.08.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Феномен Бакальчук ломает схемы

"Форбс" публикует очередной рейтинг богатейших женщин России. Что изменилось за два года? Во-первых, совокупное состояние участниц списка увеличилось, пусть и незначительно, и снова достигло рекордной цифры — $25,7 млрд (результат 2021 года — $25,3 млрд). Во-вторых, в рейтинге сразу семь новичков. И, в-третьих, в нем семь участниц с оценкой капитала выше $1 млрд, а до этого было не более трех женщин-миллиардеров.

Лидером рейтинга остается генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в $7 млрд. Она второй раз возглавляет список богатейших женщин России, и многочисленные скандалы, которые сотрясают ее бизнес-империю, никак ей не вредят по-серьезному.

Видимо, есть в ней какие-то особые таланты, поскольку источник типа "насосала" явно не про нее.

Остальные источники сверхобогащения женщин более-менее прозрачны.

В 2022 году из-за санкций российские миллиардеры начали снижать свои доли в активах и передавать их родственникам или наемным управляющим. Например, ректор Санкт-Петербургского горного университета и акционер производителя минеральных удобрений «Фосагро» Владимир Литвиненко уменьшил свою долю в компании до 0,39%, передав пакет акций 20,6% своей супруге Татьяне Литвиненко - и сразу 2-е место в рейтинге, состояние $2,8 млрд.

Один из богатейших россиян Алексей Мордашов отдал контрольный пакет золотодобывающей компании Nordgold матери свои детей Марине Мордашовой - и появилась бизнес-вумен с состоянием $1,85 млрд (4-е место). Ей также предназначался пакет акций немецкого туристического оператора TUI, но власти Германии заблокировали эту сделку, а то б место было и повыше.

В начале 2023 года основатель газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон передал дочери Виктории (7-е место, состояние $1,2 млрд) свою долю в компании «Оптима».

И так далее, в общем. Но феноменг Бакальчук стройную схему ломает напрочь... Может, так и надо? Ставить работающих на тебя людей раком, таком и попереком; переть как танк, не обращая особого внимания на поломанные заборы и судьбы?

Если цель оправдывает средства, то да, разумеется. А какая цель, кто скажет?..

 А.Б.



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