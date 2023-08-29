Член Европарламента (ЕП) от Румынии Евгений Томак обратился к Еврокомиссии (ЕК) с требованием расследовать возможный факт нарушения Австрией санкционной политики Евросоюза (ЕС) против России. В своем обращении к ЕК Томак аргументирует свою позицию тем, что объем импорта Австрии из России за несколько лет вырос на 252%.

В тексте письма с названием «Запрос на расследование нарушения Австрией санкций ЕС против России» Томак ссылается на данные Евростата, которые, как уточняет европарламентарий, «показывают, что, хотя общей тенденцией на уровне ЕС является значительное сокращение торговли с Россией, в случае с Австрией ситуация совершенно иная».

Ну так Австрия являлась для России "окном в Европу" еще с послевоенных времен, когда Сталин в одностороннем порядке вывел войска и восстановил республику, если кто помнит, аннексированную Гитлером. Заметим, буржуазную республику. В одностроннем порядке - США свои войска из Германии не вывели до сих пор.

Естественно, памятники советским воинам стоят себе в центре Вены, и никто на них не покушается, а главным праздником Австрии как раз и является "День республики", который подарил Сталин.

И весь советский период австрийские банки вели дела с СССР, австрийские компании выступали посредниками, а уровень жизни в стране был одним из лучших в Европе.

Естественно, в Вене не понимают, почему нужно рушить всю свою экономику из-за санкций ЕС? С тараются не рушить. В отличе от полуоккупированной Германии, которая из второй экономики мира превратилась в примерно шестую. А лет через пять такой политики не будет входить и в десятку.

А.Б.