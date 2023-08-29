Пушкин - наше ничего?

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос главе Минпросвещения Сергею Кравцову, в котором попросил объяснить, почему из списка книг для подготовки к Единому госэкзамену (ЕГЭ) по литературе исчезли произведения русских классиков.

Согласно письму, Федеральный институт педагогических измерений убрал из программы подготовки к ЕГЭ произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя. Вместе с тем в ней появились зарубежные авторы.

Депутаты попросили разъяснить, по какому принципу формировался список литературы.

Ну, наверно, плохо, если школьники не будут знать, что кроме русской литературы есть еще мировая. Диккенс, Золя, Честертон, Маркес...

С другой стороны, если "Пушкин - наше всё", то теперь не останется ничего?

Как-то обидно...

А.Б.